娛樂 最新消息

BTS五大男團「空降101」貼臉熱舞！快樂寶賤遭腳踹臉上：小鹿亂撞

快樂寶賤（左起）、江北北、松鼠與麵麵現身101追星。（記者胡舜翔攝）快樂寶賤（左起）、江北北、松鼠與麵麵現身101追星。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕韓迷引頸期盼的「VISIONFESTA TMA-VR」展覽今日於台北101正式登場，知名YouTuber快樂寶賤與麵麵、松鼠、江北北搶先體驗與日本同款的次世代VR設備。現場集結BTS、SEVENTEEN、TXT、ENHYPEN及BOYNEXTDOOR五大男團，「零時差貼臉」的臨場震撼，讓受邀嘉賓直呼：「臉紅心跳！」

松鼠、江北北點名最愛J-hope與Jennie。（記者胡舜翔攝）松鼠、江北北點名最愛J-hope與Jennie。（記者胡舜翔攝）

快樂寶賤受訪時難掩激動，直呼VR效果震撼，偶像就像在面前活蹦亂跳，甚至有坐在大腿上跳舞的錯覺，當腳一踹提到臉上時，瞬間產生小鹿亂撞的臉紅感。麵麵也表示畫面比想像中更真實，近到想幫偶像拉鞋帶，也透露最近最愛BTS田柾國；而松鼠與江北北則分別點名最愛BTS J-hope饒舌與BLACKPINK Jennie的個人魅力。

快樂寶賤昔日二代團老粉變身韓星主持人。（記者胡舜翔攝）快樂寶賤昔日二代團老粉變身韓星主持人。（記者胡舜翔攝）

提到追星經驗，快樂寶賤直呼是「二代團」老粉，十幾年前就喜歡少女時代的徐玄，「徐玄非常正直、年少有為，她讓我知道『最後勝利的人是善良的人』，在我成長不快樂時給我很多能量。」如今他成功轉型韓星見面會主持人，更視明年少女時代20週年為圓夢目標。

他也分享過去主持台中拼盤演唱會，當時戶外場地大雨斜射，韓星宣美竟主動拿毛巾幫他擦椅子，讓他當場受寵若驚，趕緊脫下外套狂擦舞台回報；Zico當時也展現親民，主動想幫忙清理雨水。

快樂寶賤坦言去年追星花費高達6位數，除了飛韓國看演唱會，也收藏了許多單張價值2、3000元的小卡與絕版專輯。他更為愛團ZEROBASEONE（ZB1）在西門町購買寶可夢衣服，視訊簽售扮給成員史馬修「逆應援」，雖然錯過今首爾安可場有些失望，但他表示會靠現場粉絲的分享來彌補遺憾。

近期Jennie在巴黎被粉絲包圍引發熱議，麵麵認為應互相尊重：「我有看到正反面評價。粉絲會想幫偶像講話，不希望她私人時間被包圍，但她也是人，我絕對支持要互相尊重。」快樂寶賤則強調，雖然見到偶像會想尖叫，但絕不敢上前打擾，並提到買飛機鄰近座位跟蹤的私生行為，呼籲大眾給予藝人應有的隱私尊重。

快樂寶賤去年11月透露動扁桃腺摘除手術，他笑稱自己術後恢復神速：「照理說手術不能講話，但我當天就嘰哩呱啦，護理師還說：『吳先生你要不要休息了？』」他表示身體狀況極佳，隨時準備好以最佳狀態繼續為心愛的偶像應援。

