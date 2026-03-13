HIGHLIGHT剛走！小港機場驚見「大咖男神」工作人員急喊後退

HIGHLIGHT抵達小港機場。（記者李惠洲攝）

〔記者李惠洲、廖俐惠／高雄報導〕高雄櫻花季今天（13日）起在夢時代登場，今年同樣邀請多組韓星演出，繼BOYNEXTDOOR、Wendy抵達之後，HIGHLIGHT在今天下午也現身高雄小港機場，現場約破百人接機，終於等到偶像。

HIGHLIGHT臉小到看不清楚的是梁耀燮（左起）、李起光也不遑多讓，尹斗俊獨自開朗。（記者李惠洲攝）

HIGHLIGHT今年在雲林跨年，與大家一起慶祝2026年的到來，時隔3個月再度受邀來台演出，將在高雄櫻花季第二天演出。大批粉絲今天一大早就到小港機場等候，紛紛拿出應援物，包括扇子、手幅、毛巾等等，其中還有人帶著前團名「B2ST」（BEAST）的周邊到場力挺。粉絲有從台北、桃園及台中特地南下，粉絲幽默笑說：「主要是追HIGHLIGHT，其他可以順便看！」

HIGHLIGHT孫東雲揮揮手。（記者李惠洲攝）

HIGHLIGHT尹斗俊大包小包，還以為是來shopping。（記者李惠洲攝）

隊長尹斗俊、主唱梁耀燮、李起光及老么孫東雲下午現身高雄小港機場，他們看起來心情不錯，尤其是身穿藍色上衣的尹斗俊，雖然手上大包小包，不過面對媒體鏡頭依舊笑容可掬，以點頭打招呼。李起光、孫東雲、梁耀燮也點頭、揮手向粉絲問候，以臉小著稱的梁耀燮絕非浪得虛名，他頭戴毛帽，外面還用帽T蓋住，好險沒有戴口罩，否則根本看不清他那超級小張的臉。

HIGHLIGHT梁耀燮如果戴口罩，臉應該就看不到了。（記者李惠洲攝）

呂爵安之前都沒來宣傳電影，讓記者都覺得好可惜。（記者李惠洲攝）

不過在接完HIGHLIGHT之後，竟然意外接到香港天團MIRROR的成員呂爵安，呂爵安影歌雙棲，是近來最受矚目的演技新星，在香港人氣強強滾。此次來台是為了在明天與好友邱鋒澤一同在高雄演出。等待呂爵安的粉絲不少，現場尖叫聲不斷，呂爵安也十分有禮貌，點頭頻頻說「你好」，甚至有瘋狂粉絲衝上前，一度驚動工作人員喊「不好意思請後退」，人氣不是開玩笑。

呂爵安現身小港機場，掀起歡呼聲。（記者李惠洲攝）

呂爵安揮揮手跟歌迷say hello。（記者李惠洲攝）

