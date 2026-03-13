自由電子報
娛樂 亞洲

劉亦菲「分手宋承憲8年」狗仔爆感情現況 網狂問「怎解決生理需求」遭轟

〔娛樂頻道／綜合報導〕38歲「神仙姐姐」劉亦菲感情狀態再度成為話題。她2015年拍攝電影《第三種愛情》時與韓國男星宋承憲擦出愛火，兩人交往3年後，2018年因聚少離多分手。恢復單身後，她的戀情動向始終備受關注，但至今仍未被拍到有新戀情。

劉亦菲（右）曾與宋承憲有過一段情。（翻攝自微博）劉亦菲（右）曾與宋承憲有過一段情。（翻攝自微博）

近日中國狗仔「攝影劉大錘」在直播中爆料，團隊長期觀察劉亦菲的生活動態，卻始終沒有發現她身邊出現新男友。他表示，從去年下半年開始，常拍到她外出逛街，但每次都抱著「會不會拍到新對象」的期待跟拍，結果「基本上90%都和媽媽在一起」，長期追蹤下來仍未見到戀情蛛絲馬跡。

中國狗仔認為劉亦菲私生活單純。（翻攝自IG）中國狗仔認為劉亦菲私生活單純。（翻攝自IG）

消息曝光後，也引發網友對單身女明星生活的討論，有人好奇「女明星單身怎麼解決生理需求」，但此言論隨即遭其他網友反駁，直指女性並非「下半身動物」，認為不必以此角度揣測私生活，也有人批評這樣的問題既失禮又刻板，表示「以為女的都跟男的一樣天天想著那事嗎」、「看來你沒啥愛好，沒啥學問，只能整天想著那些事以解決人類最底層的慾望」。

中國狗仔公開劉亦菲感情世界。（翻攝自微博）中國狗仔公開劉亦菲感情世界。（翻攝自微博）

事實上，劉亦菲與母親劉曉莉感情十分深厚。現年67歲的劉曉莉畢業於武漢歌舞劇院，過去是舞蹈家，也曾在電影功夫之王中飾演王母娘娘。如今她同時擔任女兒的經紀人，無論工作或生活都陪伴在側，母女形影不離。劉曉莉氣質出眾，也被不少網友稱為現實版玫瑰的故事女主角「黃亦玫」，母女關係羨煞不少粉絲。

