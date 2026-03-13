自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

王彩樺錄影突對峙男星 揚言「報警討公道」白冰冰急出面

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆、台一線東諺阿玟、郭忠祐以及蔡家蓁主持《超級冰冰Show》，本週「跨時代神曲紅白大賽」，邀請到保庇天后王彩樺以及詞曲創作歌手伍浩哲來到節目中。

王彩樺（中）綜藝效果十足，一度跪下連陽帆也跟著陪跪。（民視提供）王彩樺（中）綜藝效果十足，一度跪下連陽帆也跟著陪跪。（民視提供）

一開場伍浩哲帶著明亮、曾瑋中、莊振凱合唱《無情抹放記》，沒想到一唱結束完全沒讓另外一位大牌王彩樺演唱，在一旁乾等的王彩樺不顧錄影衝出場，還直球對決問伍浩哲：「你應該跟我搭配，怎麼跳過我？」揚言要報警討公道。

王彩樺（中）一旁乾等沒輪到她唱歌 揚言要報警。（民視提供）王彩樺（中）一旁乾等沒輪到她唱歌 揚言要報警。（民視提供）

王彩樺還轉頭質問孔鏘老師：「認識這麼多年，怎麼不演奏我的歌曲？」白冰冰則安撫她說，每個人擅長不一樣，順勢問現場有人要聽王彩樺唱歌嗎？沒想到攝影師抓著機器頻左右晃表達「不要」，讓全場笑翻。

白冰冰（左）急忙出來安撫王彩樺。（民視提供）白冰冰（左）急忙出來安撫王彩樺。（民視提供）

擅長與女歌手合唱的伍浩哲代表紅隊，與唐儷、林琇琪、陳思安合唱經典金曲《繁華攏是夢》，還提到特別欣賞4000萬網路點閱的《必巡》並與原唱曾瑋中跨世代合唱，看到大家唱得如癡如醉。

蔡亞露（左起）、王彩樺、麗小花一起演唱《年輕不要留白》。（民視提供）蔡亞露（左起）、王彩樺、麗小花一起演唱《年輕不要留白》。（民視提供）

曾瑋中（左）與伍浩哲。（民視提供）曾瑋中（左）與伍浩哲。（民視提供）

代表白隊的王彩樺搞笑說去唱KTV她還要付錢給人家，今天都來到這裡，已經收了通告費就是要唱一下，王彩樺穿上少女短裙運動裝與蔡亞露、麗小花合唱《年輕不要留白》，把氣氛帶到最高點。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中