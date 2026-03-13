王彩樺錄影突對峙男星 揚言「報警討公道」白冰冰急出面

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆、台一線東諺阿玟、郭忠祐以及蔡家蓁主持《超級冰冰Show》，本週「跨時代神曲紅白大賽」，邀請到保庇天后王彩樺以及詞曲創作歌手伍浩哲來到節目中。

王彩樺（中）綜藝效果十足，一度跪下連陽帆也跟著陪跪。（民視提供）

一開場伍浩哲帶著明亮、曾瑋中、莊振凱合唱《無情抹放記》，沒想到一唱結束完全沒讓另外一位大牌王彩樺演唱，在一旁乾等的王彩樺不顧錄影衝出場，還直球對決問伍浩哲：「你應該跟我搭配，怎麼跳過我？」揚言要報警討公道。

請繼續往下閱讀...

王彩樺（中）一旁乾等沒輪到她唱歌 揚言要報警。（民視提供）

王彩樺還轉頭質問孔鏘老師：「認識這麼多年，怎麼不演奏我的歌曲？」白冰冰則安撫她說，每個人擅長不一樣，順勢問現場有人要聽王彩樺唱歌嗎？沒想到攝影師抓著機器頻左右晃表達「不要」，讓全場笑翻。

白冰冰（左）急忙出來安撫王彩樺。（民視提供）

擅長與女歌手合唱的伍浩哲代表紅隊，與唐儷、林琇琪、陳思安合唱經典金曲《繁華攏是夢》，還提到特別欣賞4000萬網路點閱的《必巡》並與原唱曾瑋中跨世代合唱，看到大家唱得如癡如醉。

蔡亞露（左起）、王彩樺、麗小花一起演唱《年輕不要留白》。（民視提供）

曾瑋中（左）與伍浩哲。（民視提供）

代表白隊的王彩樺搞笑說去唱KTV她還要付錢給人家，今天都來到這裡，已經收了通告費就是要唱一下，王彩樺穿上少女短裙運動裝與蔡亞露、麗小花合唱《年輕不要留白》，把氣氛帶到最高點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法