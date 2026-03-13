吳淑敏雲頂撞鬼把「豬哥亮」壓在床下 驚人反轉曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕老家在高雄鹽埕區的吳淑敏首次受邀參加高流藍寶石演唱會，13歲就出道的她對秀場文化並不陌生，也難忘昔日秀場天王豬哥亮對她的提攜。

當年吳淑敏因工作關係常奔波於歌廳秀與工地秀，小小年紀就練就現場演唱，以及與秀場前輩們應對進退的本事。吳淑敏直言：「這些跑場的經驗，都是成就我日後在舞台上表演的重要養分！」

提及早期跑場的難忘回憶，吳淑敏特別感謝豬哥亮的照顧，「豬大哥在我剛出道的時候就幫我主持過，也常找我去活動唱歌，讓我有機會在那個最輝煌的年代裡，被更多人看見與認識。」

吳淑敏憶秀場歲月最難忘豬哥亮。（高流提供）

將這份提攜之情銘記在心的她，自曝過去上豬哥亮節目時曾聊過一段「靈異趣事」。

吳淑敏透露，有一年到馬來西亞雲頂作秀時，因為磁場關係睡不好，當時聽當地人說若遇到「髒東西」鬼壓床，只要把別人的照片放在枕頭底下，就能安穩度過。

她表示：「當時我手機一打開的照片，是之前上節目時和豬大哥的合照，索性就把手機放在枕頭下，沒想到當晚就一睡到天亮！只能說豬大哥是我的『保命符』！」

有趣的是，吳淑敏後來還把這個「照片避邪」的後續分享給豬哥亮，讓對方當場哭笑不得。她笑說：「因為我很好奇這個避邪妙招，後來去問當地朋友，他們說把別人照片放在枕頭底下，髒東西就會改去找那個人！」

她接著說：「結果我後來夢到一個女生，很開心地在吃一隻豬，而且吃得很開心！之後第二天、第三天都睡得超安穩！」吳淑敏也笑說，自己曾在節目上很鄭重地向豬哥亮道歉，同時也感謝對方「保護」自己。

