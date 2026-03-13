來台應援3個月！三上悠亞首曝挫折心聲 揭台日啦啦隊文化差異

〔記者林欣穎／台北報導〕三上悠亞引退之後，積極經營個人品牌，去年12月更加入台籃夢想家啦啦隊Formosa Sexy，昨（12）日晚間與同隊的隊長「梓梓」董梓甯在直播平台「浪LIVE」合體開播，吸引數萬粉絲瘋狂湧入。直播過程中突發規模5.7有感強震，現場天搖地動，三上悠亞事後表示，雖然日本也常有地震，但這次震度高達 5.7 確實有「小小驚嚇」，她驚訝神情被粉絲截圖直呼「連受驚嚇都這麼萌」。

三上悠亞在直播中，大方分享面對酸民與壓力的心法。（浪LIVE提供）

除了地震意外，三上悠亞首度談及經營自創服飾品牌的挫折，坦言在溝通與流行元素間取得平衡極具挑戰。面對網路酸民，她霸氣表示：「以前我都不會回應，現在會希望讓粉絲知道自己的感受，所以勇敢發聲。」 當遇到不開心或負能量時，她的「獨門能量藥方」竟然是「睡覺」，笑稱睡飽了就有能量全新啟動，「自信就是做自己」。

身為 Formosa Sexy 隊長的梓梓，近期頻頻為隊友發聲抵制不當拍攝。她在直播中感性坦言：「我特別討厭衝突，但如果沒有人說話，負面情況會毀了一個人。」

三上悠亞（右）與梓梓合體開播。（浪LIVE提供）

對於「性感」標籤，梓梓展現公關專業思維：「問題從來不是性感，而是別人怎麼看待女性。性感是一種自律後的自信，更是一種對舞台的掌控。」 她也透露未來三年的目標是從「認真魔人」轉型為「厲害又充滿鬆弛感的人」，目標成為專業投資人與創作者。

談到台日啦啦隊文化差異，三上悠亞觀察到日本球迷多追逐球員，但台灣球迷對女孩的支持甚至更勝球星，讓她感到非常溫暖。梓梓也提到從悠亞身上學到「對作品的尊重」，即便是小拍攝也要請專業妝髮的高標準職人精神。

