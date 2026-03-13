自由電子報
娛樂 電視

「多摩君」之父合田經郎親手操刀！客台攜手法、日 跨國合製療癒系動畫

〔記者林欣穎／台北報導〕富邦兒少內容有限合夥與客家電視台昨宣布，攜手法國Zephyr Animation 、日本 dwarf studios與台灣羊王創映，跨國合製全新動畫作品《莫古與佩羅》（Mogu & Perol，譯名暫定）。

《莫古與佩羅》（Mogu & Perol）由日本定格動畫大師合田經郎親手操刀，故事設定在被地圖遺忘的奇幻新月形小島「森森島」，描繪兩位個性截然不同的好友——溫和害羞、熱愛自然的粉紅怪獸莫古（Mogu），與誕生於火山、充滿好奇與活力的淺藍生物佩羅（Perol）。劇情圍繞兩人在樹屋廚房的烹飪日常、森林探索與鄰居互動，傳遞「友誼、多元、相聚的喜悅與創造力」等核心價值，並以「沉思與停頓」的敘事節奏，幫助兒童培養感受力與專注力。

《莫古與佩羅》由日本定格動畫大師合田經郎親手操刀。（客台提供）《莫古與佩羅》由日本定格動畫大師合田經郎親手操刀。（客台提供）

客家電視台表示，參與《莫古與佩羅》的投資，是希望透過動物角色跨越文化疆界，將溫馨健康的故事帶給全球受眾，同時展現台灣在國際合製中的文化創意能量與投資眼光。

《莫古與佩羅》跨國動畫合作記者會，台灣、法國與日本的合作夥伴與投資單位代表合影。（客台提供）《莫古與佩羅》跨國動畫合作記者會，台灣、法國與日本的合作夥伴與投資單位代表合影。（客台提供）

作品預計將融入台灣客家文化元素，深度轉化為動畫視覺語彙，精準對接全球兒童觀眾視野。飲食類如象徵分享喜悅與祝福的「新丁粄」、福菜、擂茶與柿餅；具備工藝美學的油紙傘與藍染，也有機會隨著角色躍動於世界舞台。

透過兼具趣味與情感連結的文化設計，加上國際發行夥伴Madgic Distribution的助力，《莫古與佩羅》讓全球孩子在歡笑與故事中，自然認識台灣客家文化的溫度與底蘊。

