春風打假球跌落神壇！從影最壓抑 連自己都無法定義黑白

〔記者許世穎／台北報導〕由詹淳皓執導，「春風」洪瑜鴻、黃奇斌、丁寧、姚以緹主演的犯罪動作電影《死亡賭局》，今（12）日釋出訪談花絮。春風在片中飾演因假球案跌落神壇的王牌投手「林勝毅」，面對這部改編自真實社會事件的作品，他表示這次角色層次極為豐富，坦言：「我到現在還是不確定他是好人還是壞人。」

春風在《死亡賭局》經歷一個瘋狂的夜晚。（英傑哆影業提供）

談及接演契機，春風表示飾演「不得志投手」是極大考驗，昔日風雲人物淪為過街老鼠，面對只要交出瀕死老父就能換取鉅額現金的誘惑，人性抉擇顯得瘋狂而殘忍。除了得展現失意後的頹廢落魄，更需在沈默中爆發驚人的情感張力，不諱言是他跨足大銀幕以來最具挑戰性的角色。

請繼續往下閱讀...

春風在《死亡賭局》中飾演的林勝毅，曾是家喻戶曉的王牌投手。（英傑哆影業提供）

春風透露，這次演出必須將情緒完全內斂，靠狀態傳達真實的挫折感。對於角色複雜的道德準則，他在花絮中自剖心理轉折：「讀本時我覺得他是壞人；演到中間覺得他其實是好人；但殺青那一刻，我又覺得他應該是個壞人。」這種善惡難辨的灰色地帶，正是電影試圖探討的人性核心。

為了精準進入職業運動員的心理狀態，春風投入大量心力揣摩，他認為運動員的壓力往往源於心理而非技術，「勝毅的困境是內外夾雜的。我會去思考，一個原本意氣風發、身處巔峰的人，突然墜落谷底時，那種自尊碎裂、焦慮與不甘的感覺究竟是什麼。」在導演詹淳皓的引導下，他逐漸摸索出屬於角色的壓抑節奏。

春風對於《死亡賭局》中，沉著內心層次複雜的角色，游刃有餘。（英傑哆影業提供）

該片另一大亮點則是春風與黃奇斌飾演的手足情，兩人皆為頂尖音樂人出身，此次跨界合作備受矚目。春風笑稱兩人私下本就熟識，培養感情「完全不用刻意」，「男生就是一起聊天、吃飯，自然就有那種兄弟感。對戲非常順，很多默契是拍著拍著就自然浮現的。」這份戲外真摯的情誼，也為片中充滿背叛與猜忌的地下賭局，注入了一絲溫暖的血緣羈絆。

拍攝期間更發生不少趣味插曲，春風透露在鄉間取景時，常趁空檔到附近串門子，與當地長輩打成一片，「叔叔阿姨們都很熱情，還邀我一起打打衛生麻將、泡茶聊天。」這份親民性格與片中陰鬱的角色形成鮮明對比。導演詹淳皓更爆料，春風私下非常喜歡帶有童趣的物件，像是在片場被目擊穿著《飛天小女警》聯名T恤穿梭，這份細膩又帶「反差萌」的個性，讓他在劇組圈粉無數，也為這部揭開黑暗地下交易的電影增添了幾分趣味。

《死亡賭局》將於4月24日在台上映。

《死亡賭局》花絮：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法