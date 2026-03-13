全台僅50人！范逸臣董季鑫挑戰大體處理員 闖存放室驚見40位老師

〔記者李紹綾／台北報導〕黃姵嘉在大愛劇《以身相許》飾演嚴謹的解剖教授「王曰然」，她坦言接演是命運的安排，現實中她剛經歷喪父之痛不到半年，「也算是我經過一段時間的整理跟沉澱，重新可以把自己拼湊回來後，接拍的第一部戲」。

范逸臣在《以身相許》飾演大體處理技術員「陳鴻彬」。（大愛電視提供）

黃姵嘉將對父親的思念投入角色，直言：「最深的痛是好多遺憾，為什麼我不趁他在的時候多做一點事，就像是簡單的陪伴。」她說悲傷一直都在心中的某個角落不會消失，如果不去看它，就無法好好撫平，「久了之後，傷口是會潰爛，剛好可以藉由這個角色，去好好看見那個悲傷」。讓她難忘一場戲，是大體老師的送行儀式中，她在深深一鞠躬之後突然哭了「很不捨又很感恩的感覺，沒想到情緒這麼猛烈」。

請繼續往下閱讀...

黃姵嘉在《以身相許》飾演解剖學老師「王曰然」。（大愛電視提供）

楊銘威在《以身相許》飾演遺體捐贈組組長「張純樸」。（大愛電視提供）

楊銘威飾演遺體捐贈組組長「張純樸」，他表示接拍主因是「看了劇本之後，覺得很感動」。劇中他必須在安撫家屬與面對童年創傷間掙扎，最終透過一張大餅達成與父親「遲來的和解」。

董季鑫在《以身相許》飾演大體處理技術員「机文生」。（大愛電視提供）

范逸臣、董季鑫挑戰全台僅約50位的「大體處理技術員」。董季鑫接拍前想到要跟大體老師接觸有點害怕跟忌諱，接拍後才發現想像跟實際看到的是完全兩回事。劇情有一幕是要走進儲存室檢查溫度，看到在四周3、40位大體老師安詳躺著「我有一種很神聖的感覺，他們犧牲自己去成就所有人」。

黃姵嘉在《以身相許》於辦公室中與學生對話，想辦法幫趕不上進度的同學們補救。（大愛電視提供）

楊銘威在《以身相許》於追思堂內準備大體老師啟用儀式的佈置。（大愛電視提供）

范逸臣（右）、董季鑫（左）在《以身相許》飾演全台僅約50位的大體處理技術員。（大愛電視提供）

劇中個案家庭呈現了傳統倫理與醫學奉獻間的激烈衝突，包括：有人為了完成捐贈心願，積極治療C肝，成為首位治癒後成功捐贈的大體老師；有的個案家庭有大小老婆爭執、兄妹因捐贈延誤入土而產生的家族矛盾；還有受刑人在獄中簽下同意書，替孤獨的父親圓滿最後的心願。劇中展現了親情與和解及「家屬的掙扎」，是最能引發社會共鳴的張力點。

《以身相許》3月25日起，週一至週五晚上8點於大愛電視頻道與大愛劇場YouTube播出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法