楊一展激瘦10kg！拍戲感應「靈魂真實對話」 眼淚止不住

〔記者李紹綾／台北報導〕楊一展、黃姵嘉、楊銘威、范逸臣、董季鑫演出大愛劇《以身相許》，挑戰全台首次講述「大體捐贈」的醫療職人劇。劇情以慈濟大學模擬醫學中心為背景，帶領觀眾深入看見醫學生在劃下「第一刀」背後，那些無私奉獻的「無語良師」與背後的職人故事。

楊一展在《以身相許》講解手部解剖神經學的課程。（大愛電視提供）

劇組直接在慈濟大學真實的大體解剖室、標本室與模擬手術室取景，學校的醫學生也參與演出，更邀請故事原型人物現場指導，讓演員進行精密的技術實習。演員們在拍攝時驚覺，現場所有的骨骼標本與人體切片皆是真實標本，這份肅穆感讓拍攝氛圍與一般戲劇大相徑庭。劇中詳實還原了大體老師的「啟用典禮」、「送靈法會」等莊嚴過程，也重現了403大地震 與颱風夜中職人們使命必達的守護紀實。

楊一展飾演模擬醫學中心主任曾國藩，為了角色刻意減重10公斤貼近原型人物。他透露自己與原型人物從裡到外都很像「都是I人，對外活潑熱情，對內嚴以律己」，甚至他的日常生活「從疫情開始養成習慣都不用油煙都用電鍋烹飪食物」的習慣，也跟曾國藩教授一樣。

楊一展在《以身相許》飾演曾國藩。（大愛電視提供）

拍完後，楊一展對大體捐贈者及其家屬感到「非常欽佩」。他透露拍戲時一場零台詞的長鏡頭，正當情緒滿到眼淚要潰堤時，導演就喊卡，沒想到過程中竟然感受到「有在跟自己的靈魂真實對話」。他向目前對人事物有執念的觀眾，觀賞後對人生會產生全新啟發。

《以身相許》3月25日起，週一至週五晚上8點於大愛電視頻道與大愛劇場YouTube播出。

