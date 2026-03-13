自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

楊一展激瘦10kg！拍戲感應「靈魂真實對話」 眼淚止不住

〔記者李紹綾／台北報導〕楊一展、黃姵嘉、楊銘威、范逸臣、董季鑫演出大愛劇《以身相許》，挑戰全台首次講述「大體捐贈」的醫療職人劇。劇情以慈濟大學模擬醫學中心為背景，帶領觀眾深入看見醫學生在劃下「第一刀」背後，那些無私奉獻的「無語良師」與背後的職人故事。

楊一展在《以身相許》講解手部解剖神經學的課程。（大愛電視提供）楊一展在《以身相許》講解手部解剖神經學的課程。（大愛電視提供）

劇組直接在慈濟大學真實的大體解剖室、標本室與模擬手術室取景，學校的醫學生也參與演出，更邀請故事原型人物現場指導，讓演員進行精密的技術實習。演員們在拍攝時驚覺，現場所有的骨骼標本與人體切片皆是真實標本，這份肅穆感讓拍攝氛圍與一般戲劇大相徑庭。劇中詳實還原了大體老師的「啟用典禮」、「送靈法會」等莊嚴過程，也重現了403大地震 與颱風夜中職人們使命必達的守護紀實。

楊一展飾演模擬醫學中心主任曾國藩，為了角色刻意減重10公斤貼近原型人物。他透露自己與原型人物從裡到外都很像「都是I人，對外活潑熱情，對內嚴以律己」，甚至他的日常生活「從疫情開始養成習慣都不用油煙都用電鍋烹飪食物」的習慣，也跟曾國藩教授一樣。

楊一展在《以身相許》飾演曾國藩。（大愛電視提供）楊一展在《以身相許》飾演曾國藩。（大愛電視提供）

拍完後，楊一展對大體捐贈者及其家屬感到「非常欽佩」。他透露拍戲時一場零台詞的長鏡頭，正當情緒滿到眼淚要潰堤時，導演就喊卡，沒想到過程中竟然感受到「有在跟自己的靈魂真實對話」。他向目前對人事物有執念的觀眾，觀賞後對人生會產生全新啟發。

《以身相許》3月25日起，週一至週五晚上8點於大愛電視頻道與大愛劇場YouTube播出。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中