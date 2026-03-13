自由電子報
娛樂 音樂

台語歌王施文彬5月確定重逢「高雄女兒」 喊話把遺憾變驚喜

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌王施文彬與「高雄女兒」吳淑敏5月將在高流藍寶石「再續前緣」，出道逾30年的兩人首登秀場傳奇舞台圓夢，施文彬更談到：「要把當年的遺憾變驚喜！」

「2026真愛秀．藍寶石大歌廳」5月9、10日在高流登場，秀場天王黃西田與苗可麗、侯怡君兩大天后搭檔掌舵主持棒，演唱嘉賓一字排開更是「金光閃閃」，包括有葉啟田、張秀卿、曹雅雯等大咖加持，更首次迎來金曲歌王施文彬及多次入圍金曲歌后的吳淑敏驚喜同框。

台語歌王施文彬。（高雄流行音樂中心提供）台語歌王施文彬。（高雄流行音樂中心提供）

施文彬與吳淑敏這對年紀相差16歲的組合，其實私下是認識20多年的忘年之交，由於兩人出道時間相近而常在舞台上合唱，施文彬還曾親自為吳淑敏製作過專輯，因此累積出好交情；這次透過高流邀請能在藍寶石同台「再續前緣」，彼此都非常期待屆時能再次合作，重現當年的默契火花。

吳淑敏首登藍寶石。（高雄流行音樂中心提供）吳淑敏首登藍寶石。（高雄流行音樂中心提供）

施文彬表示：「其實這次的卡司中有許多歌手像是張秀卿、王瑞霞還有主持人苗可麗、侯怡君都有合作過，很高興能跟這麼多優秀的歌手一起登上藍寶石大歌廳！不過最開心的莫過於能見到葉啟田大哥本人，因為我出道的時候他已經從政，一直沒機會合作，因此非常期待能在藍寶石五週年的舞台上與寶島歌王同框！」

