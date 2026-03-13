自由電子報
娛樂 電影

剛合作完《阿凡達》神導 怪奇比莉有望挑大梁主演電影《瓶中美人》

〔記者許世穎／綜合報導〕流行天后怪奇比莉下週將推出3D演唱會電影《怪奇比莉－溫柔重擊巡迴演唱會3D電影》，外媒《Deadline》昨更獨家揭露，她準備要首次挑大梁主演電影，演出改編自已故作家席薇亞普拉絲半自傳小說《瓶中美人》（The Bell Jar）的新片。

怪奇比莉被爆正在洽談演出《瓶中美人》改編電影。（資料照，環球音樂提供）怪奇比莉被爆正在洽談演出《瓶中美人》改編電影。（資料照，環球音樂提供）

《瓶中美人》於1963年出版，描寫一個少女忠於自我、背叛人生的成長故事，探討了女性在父權社會中的困境、精神疾病、自我認同與創作的掙扎，新版改編將由曾演出《活人生吃》並演而優則導《沒有聲音的女人們》的莎拉波莉擔任編導，怪奇比莉據報正洽談演出。

而怪奇比莉的演唱會電影《怪奇比莉－溫柔重擊巡迴演唱會3D電影》由《阿凡達》系列、《鐵達尼號》金獎導演詹姆斯柯麥隆和她親自攜手執導，拍攝於怪奇比莉售罄的世界巡迴演唱會期間，將這位當代最受讚譽和最成功的創作歌手突破性的全新演唱會震撼體驗帶上大銀幕，透過沉浸式3D呈現。

金獎導演詹姆斯柯麥隆（左）及怪奇比莉攜手執導《怪奇比莉－溫柔重擊巡迴演唱會3D電影》。（UIP提供）金獎導演詹姆斯柯麥隆（左）及怪奇比莉攜手執導《怪奇比莉－溫柔重擊巡迴演唱會3D電影》。（UIP提供）

怪奇比莉也曾於2023年推出演唱會電影《Live at the O2》，但當時僅限量上映，如今她將鎖定IMAX、大銀幕及其他影院，以更大規模呈現這場盛事。《怪奇比莉－溫柔重擊巡迴演唱會3D電影》將於3月20日在台上映。

