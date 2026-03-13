自由電子報
娛樂 電視

吳中純離世第15天...愛女思母淚問：沒有媽媽還會幸福嗎

〔記者邱奕欽／台北報導〕前主播吳中純上月25日不敵淋巴癌，在家屬陪伴下於台大醫院拔管辭世，走完56載人生最後一程。離世第15天，愛女梅嬿翎仍難以接受喪母之痛，她今（13日）凌晨發聲表達對母親的思念，坦言「想念妳的每一天，無時無刻....」字字令人鼻酸。

吳中純（右起）癌逝，留給丈夫梅聖旻、愛女梅嬿翎無限思念。（翻攝自臉書）吳中純（右起）癌逝，留給丈夫梅聖旻、愛女梅嬿翎無限思念。（翻攝自臉書）

「媽媽離開15天了...」吳中純辭世後，梅嬿翎不僅始終難以接受噩耗，連日來更不時透過社群追憶悼念，與母親感情至深的她，今凌晨再度公開表達思念之情，「最愛的媽媽離開15天了，想念妳的每一天，無時無刻...」短短一句話，道盡對母親的深切思念，。

針對網友給予關心，「願妳與家人一切安好，再多的安慰，也無法撫平思親的傷慟。」同時也盼她能勇敢走向屬於自己的幸福人生。對此，梅嬿翎則表示，這幾天一直反覆思考，「沒有最愛的媽媽在了，我還會幸福嗎？」坦言很難想像未來幾十年的生活。

此外，看見有人回憶吳中純在主播生涯中的表現而感慨道，「記憶中優秀的主播，很不捨。」梅嬿翎則回應，母親的離開讓許多人都覺得突然且難以置信，「我到現在也都不覺得是真的。」並希望外界能為母親送上祝福，「讓她去到最快樂的地方。」

