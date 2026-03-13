史匹柏神祕新作曝新預告！《揭密日》真相將徹底瓦解全世界所有秩序

《揭密日》最新預告：

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎大導演史蒂芬史匹柏執導的神秘UFO新片《揭密日》今（13）日曝光全新預告，堅強演員陣容包括演員工會獎得主及奧斯卡獎提名艾蜜莉布朗、艾美獎及金球獎得主喬許歐康納、奧斯卡影帝柯林佛斯、《不良姐妹》伊芙休森，以及二度入圍奧斯卡的柯爾曼多明戈，就在今年夏天，一切即將揭曉。

喬許歐康納（左）和艾蜜莉布朗在《揭密日》捲入神秘事件。（UIP提供）

喬許歐康納飾演的角色能接觸到政府長期隱藏的機密，關於「地球之外生命體存在」的秘密線索逐漸浮現，包括艾蜜莉布朗飾演的氣象學家角色，在直播節目中突然莫名其妙開始說起「不明語言」。而柯林佛斯飾演的角色試圖阻止此事，他對喬許說：「那個真相會徹底瓦解全世界的所有秩序，如果你這麼做，就再也無法回頭。」

柯林佛斯在《揭密日》似乎與政府隱藏的真相有關。（UIP提供）

這也是影壇傳奇史匹柏自2022年半自傳性質電影《法貝爾曼》後推出的首部電影新作，並藉由新作重返UFO題材。他先前在花絮中提到，自己一直都對無法解釋的事物深深著迷，「我拍過很多無法解釋事物的電影，從鯊魚一直到飛碟，當我還是個小孩子，就開始記得對夜空感到真正的好奇，以及那上面發生什麼事情。」

《揭密日》新海報。（UIP提供）

史匹柏表示，這不只是有沒有可能，而是「確定」地球之外存在著生命，人們的疑問也不只是天空正在發生什麼事，而是對於這個世界和現實的疑問，已經到達一個臨界點，「人們執迷於『我們到底是孤單或是不孤單？』如果有人知道我們並不孤單，他們為什麼不告訴我們？」似乎也揭示了他的新作靈感來源。《揭密日》將於6月12日在台上映。

