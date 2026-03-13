張凌赫親自導戲「趴在我身上」 《逐玉》陳皮糖吻「1句話」性張力拉滿

〔記者李紹綾／台北報導〕「古裝女神」田曦薇在愛奇藝古裝劇《逐玉》飾演屠夫之女「樊長玉」，在雪地裡救回重傷的落難侯爺「謝征」（張凌赫 飾），一個是父母雙亡、獨力撐起家業的女子，另一個則是隱姓埋名、背負17年前血仇的落難將軍，命運讓兩人結成看似荒唐的入贅婚姻，卻在相互扶持與生死考驗中逐漸建立深厚情感。

田曦薇（左）在《逐玉》躺在張凌赫的胸膛上。（愛奇藝國際站提供）

劇中，謝征與長玉因契約婚姻被迫同床共枕，氣氛微妙，長玉趴在謝征身上時，聞到他身上的陳皮糖味，好奇問「你吃陳皮糖了嗎？」謝征隨即低聲回應「你現在想吃嗎？」兩人在情感催化下輕吻彼此，性張力拉滿，而燭火搖曳與門外刺客逼近的緊張氛圍同時出現，使整段戲在甜蜜與危機之間形成鮮明對比，陳皮糖吻迅速在網路上引發熱議。

田曦薇在《逐玉》飾演「樊長玉」。（愛奇藝國際站提供）

拍攝這場戲時，張凌赫與田曦薇不斷反覆調整動作細節，張凌赫還引導田曦薇趴在自己身上，讓畫面看來更顯甜蜜，關鍵時刻再由田曦薇補上一吻，兩人透過細膩互動，打造出令人印象深刻的經典橋段。

張凌赫（右）、田曦薇在《逐玉》曖昧氛圍滿點。（愛奇藝國際站提供）

張凌赫在《逐玉》飾演「謝征」。（愛奇藝國際站提供）

愛奇藝開春戲劇《成何體統》、《逐玉》播出後熱度狂飆，愛奇藝台灣站宣布「唯有愛奇藝，給你好CP」活動起跑並特別規劃「追愛地圖」，3月16日起至3月31日止將於西門町以及LaLaport南港店3F設置戲劇打卡點，近距離欣賞張凌赫、田曦薇以及王楚然、丞磊兩對CP的身影，還有戲劇周邊好禮抽獎活動，邀請劇迷一起走進劇中世界。

