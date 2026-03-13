自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張凌赫親自導戲「趴在我身上」 《逐玉》陳皮糖吻「1句話」性張力拉滿

〔記者李紹綾／台北報導〕「古裝女神」田曦薇在愛奇藝古裝劇《逐玉》飾演屠夫之女「樊長玉」，在雪地裡救回重傷的落難侯爺「謝征」（張凌赫 飾），一個是父母雙亡、獨力撐起家業的女子，另一個則是隱姓埋名、背負17年前血仇的落難將軍，命運讓兩人結成看似荒唐的入贅婚姻，卻在相互扶持與生死考驗中逐漸建立深厚情感。

田曦薇（左）在《逐玉》躺在張凌赫的胸膛上。（愛奇藝國際站提供）田曦薇（左）在《逐玉》躺在張凌赫的胸膛上。（愛奇藝國際站提供）

劇中，謝征與長玉因契約婚姻被迫同床共枕，氣氛微妙，長玉趴在謝征身上時，聞到他身上的陳皮糖味，好奇問「你吃陳皮糖了嗎？」謝征隨即低聲回應「你現在想吃嗎？」兩人在情感催化下輕吻彼此，性張力拉滿，而燭火搖曳與門外刺客逼近的緊張氛圍同時出現，使整段戲在甜蜜與危機之間形成鮮明對比，陳皮糖吻迅速在網路上引發熱議。

田曦薇在《逐玉》飾演「樊長玉」。（愛奇藝國際站提供）田曦薇在《逐玉》飾演「樊長玉」。（愛奇藝國際站提供）

拍攝這場戲時，張凌赫與田曦薇不斷反覆調整動作細節，張凌赫還引導田曦薇趴在自己身上，讓畫面看來更顯甜蜜，關鍵時刻再由田曦薇補上一吻，兩人透過細膩互動，打造出令人印象深刻的經典橋段。

張凌赫（右）、田曦薇在《逐玉》曖昧氛圍滿點。（愛奇藝國際站提供）張凌赫（右）、田曦薇在《逐玉》曖昧氛圍滿點。（愛奇藝國際站提供）

張凌赫在《逐玉》飾演「謝征」。（愛奇藝國際站提供）張凌赫在《逐玉》飾演「謝征」。（愛奇藝國際站提供）

愛奇藝開春戲劇《成何體統》、《逐玉》播出後熱度狂飆，愛奇藝台灣站宣布「唯有愛奇藝，給你好CP」活動起跑並特別規劃「追愛地圖」，3月16日起至3月31日止將於西門町以及LaLaport南港店3F設置戲劇打卡點，近距離欣賞張凌赫、田曦薇以及王楚然、丞磊兩對CP的身影，還有戲劇周邊好禮抽獎活動，邀請劇迷一起走進劇中世界。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中