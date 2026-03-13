自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張凌赫「最強哄妻術」曝光 合體田曦薇重現《逐玉》陳皮糖吻

〔記者李紹綾／台北報導〕張凌赫、田曦薇主演愛奇藝古裝劇《逐玉》開播後隨即奪下愛奇藝國際版熱播榜冠軍，第9集中兩人的陳皮糖吻更成為全網熱議名場面，張凌赫對趴在自己身上的田曦薇溫柔說出「你現在想吃糖嗎？」甜度爆表，瞬間撩翻觀眾。

張凌赫（右）、田曦薇在《逐玉》陳皮糖吻成名。（愛奇藝國際站提供）張凌赫（右）、田曦薇在《逐玉》陳皮糖吻成名。（愛奇藝國際站提供）

張凌赫、田曦薇11日出席《逐玉》宣傳活動，重現陳皮糖經典名場面，讓全場瞬間暴動，兩人牽手進場灑糖，近距離向鏡頭打招呼。活動結束後，他們更PO出田曦薇戴上頭紗，與張凌赫的甜蜜合影，更讓粉絲嗨翻，直呼：「宛如像辦了一場世紀婚禮」、「粉絲想要，粉絲得到」，讓《逐玉》熱度再向上飆升。

張凌赫（右）、田曦薇在《逐玉》曖昧氛圍滿點。（愛奇藝國際站提供）張凌赫（右）、田曦薇在《逐玉》曖昧氛圍滿點。（愛奇藝國際站提供）

劇中一句「我殺豬養你」也成為觀眾熱議的經典台詞，田曦薇在訪談中解釋，這句話其實是樊長玉在當時生活裡能給出的最真誠承諾，也是她最直接的情感表白。在活動時，田曦薇與張凌赫也以這段「我殺豬養你」重現一段情境劇，張凌赫手持DV以第一視角拍攝田曦薇，田曦薇表示要殺豬養張凌赫，而張凌赫則笑得曖昧走向田曦薇，反問：「你殺豬養我，圖什麼？」田曦薇回答：「圖你好看啊！」兩人臉越靠越近，幾乎貼在一起甜蜜互視，像是穿越到現代劇中的夫妻日常，高甜氛圍也讓現場尖叫聲此起彼落。

張凌赫（右）、田曦薇出席《逐玉》見面會。（愛奇藝國際站提供）張凌赫（右）、田曦薇出席《逐玉》見面會。（愛奇藝國際站提供）

張凌赫在第一集落難之時，被田曦薇藏到豬圈之中，以躲藏官兵，當時特寫拍攝張凌赫在逃過危機後，仰頭望向田曦薇的一刻，眼神充滿破碎美感，現場也被要求還原，田曦薇亦拿著DV拍攝，協助搭戲，由於是眼神戲，沒有太多台詞輔助，在第一次試戲時張凌赫笑著急喊「等一下，讓我入戲一下！」接著調整好狀態拍攝完後，還是忍不住對看笑場，事後張凌赫還現場揪人一起導戲，雖然沒有成功，但也增添有趣互動。

張凌赫（右）、田曦薇出席《逐玉》見面會。（愛奇藝國際站提供）張凌赫（右）、田曦薇出席《逐玉》見面會。（愛奇藝國際站提供）

張凌赫（右）、田曦薇出席《逐玉》見面會。（愛奇藝國際站提供）張凌赫（右）、田曦薇出席《逐玉》見面會。（愛奇藝國際站提供）

張凌赫（左）、田曦薇出席《逐玉》見面會。（愛奇藝國際站提供）張凌赫（左）、田曦薇出席《逐玉》見面會。（愛奇藝國際站提供）

此外，活動中也出現不少可愛橋段。田曦薇收到象徵角色的殺豬刀道具禮物後，現場玩心大發，把自己當小豬砍，還開心轉圈，模樣超級萌。張凌赫則示範劇中如何哄妻，田曦薇彆扭地左右晃動，張凌赫溫柔地彎下腰問「怎麼啦？」見田曦薇不理睬，又頻頻詢問「怎麼啦」的同時把臉湊近田曦薇，甜度直接飆升，引發粉絲尖叫，另外更福利大放送跳起手勢舞，但兩人因為不熟悉舞蹈，害羞地頻頻向粉絲鞠躬求擔待，讓整場活動笑聲與歡呼聲不斷，兩人自然又默契十足的互動，也讓不少劇迷直呼CP感滿滿，精彩片段也都被iQIYI鏡頭記錄下來。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中