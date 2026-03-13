張凌赫「最強哄妻術」曝光 合體田曦薇重現《逐玉》陳皮糖吻

〔記者李紹綾／台北報導〕張凌赫、田曦薇主演愛奇藝古裝劇《逐玉》開播後隨即奪下愛奇藝國際版熱播榜冠軍，第9集中兩人的陳皮糖吻更成為全網熱議名場面，張凌赫對趴在自己身上的田曦薇溫柔說出「你現在想吃糖嗎？」甜度爆表，瞬間撩翻觀眾。

張凌赫（右）、田曦薇在《逐玉》陳皮糖吻成名。（愛奇藝國際站提供）

張凌赫、田曦薇11日出席《逐玉》宣傳活動，重現陳皮糖經典名場面，讓全場瞬間暴動，兩人牽手進場灑糖，近距離向鏡頭打招呼。活動結束後，他們更PO出田曦薇戴上頭紗，與張凌赫的甜蜜合影，更讓粉絲嗨翻，直呼：「宛如像辦了一場世紀婚禮」、「粉絲想要，粉絲得到」，讓《逐玉》熱度再向上飆升。

張凌赫（右）、田曦薇在《逐玉》曖昧氛圍滿點。（愛奇藝國際站提供）

劇中一句「我殺豬養你」也成為觀眾熱議的經典台詞，田曦薇在訪談中解釋，這句話其實是樊長玉在當時生活裡能給出的最真誠承諾，也是她最直接的情感表白。在活動時，田曦薇與張凌赫也以這段「我殺豬養你」重現一段情境劇，張凌赫手持DV以第一視角拍攝田曦薇，田曦薇表示要殺豬養張凌赫，而張凌赫則笑得曖昧走向田曦薇，反問：「你殺豬養我，圖什麼？」田曦薇回答：「圖你好看啊！」兩人臉越靠越近，幾乎貼在一起甜蜜互視，像是穿越到現代劇中的夫妻日常，高甜氛圍也讓現場尖叫聲此起彼落。

張凌赫（右）、田曦薇出席《逐玉》見面會。（愛奇藝國際站提供）

張凌赫在第一集落難之時，被田曦薇藏到豬圈之中，以躲藏官兵，當時特寫拍攝張凌赫在逃過危機後，仰頭望向田曦薇的一刻，眼神充滿破碎美感，現場也被要求還原，田曦薇亦拿著DV拍攝，協助搭戲，由於是眼神戲，沒有太多台詞輔助，在第一次試戲時張凌赫笑著急喊「等一下，讓我入戲一下！」接著調整好狀態拍攝完後，還是忍不住對看笑場，事後張凌赫還現場揪人一起導戲，雖然沒有成功，但也增添有趣互動。

張凌赫（右）、田曦薇出席《逐玉》見面會。（愛奇藝國際站提供）

張凌赫（右）、田曦薇出席《逐玉》見面會。（愛奇藝國際站提供）

張凌赫（左）、田曦薇出席《逐玉》見面會。（愛奇藝國際站提供）

此外，活動中也出現不少可愛橋段。田曦薇收到象徵角色的殺豬刀道具禮物後，現場玩心大發，把自己當小豬砍，還開心轉圈，模樣超級萌。張凌赫則示範劇中如何哄妻，田曦薇彆扭地左右晃動，張凌赫溫柔地彎下腰問「怎麼啦？」見田曦薇不理睬，又頻頻詢問「怎麼啦」的同時把臉湊近田曦薇，甜度直接飆升，引發粉絲尖叫，另外更福利大放送跳起手勢舞，但兩人因為不熟悉舞蹈，害羞地頻頻向粉絲鞠躬求擔待，讓整場活動笑聲與歡呼聲不斷，兩人自然又默契十足的互動，也讓不少劇迷直呼CP感滿滿，精彩片段也都被iQIYI鏡頭記錄下來。

