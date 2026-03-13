矚目台劇奇幻影展搶先登場！塵封多年都市傳說《再見UFO》也看得到

〔記者許世穎／台北報導〕2026金馬奇幻影展驚喜片單持續揭曉，昨公布21部新片單，包括兩部世界首映的矚目新劇，《影后》金鐘獎導演嚴藝文新作《欠妳的那場婚禮：第1-2集》，張孝全顛覆形象演出中年魯蛇，與從女神化身人妻的蘇慧倫搭作怨偶，透過一場跨越時空的對話，試圖拯救婚姻危機。新銳導演游智涵改編超人氣BL小說的《整個世界，只有你連上了我：第1-4集》，讓通靈男孩邱以太對上鐵齒刑警劉育仁，一條神祕「銀線」牽起兩人的曖昧關係。

香港名導梁栢堅塵封多年、已成為「都市傳說」的《再見UFO》在奇幻影展登場。（金馬執委會提供）

還有兩部在香港電影金像獎掀起「幽浮（UFO）熱」的作品。香港名導梁栢堅塵封多年、已成為「都市傳說」的《再見UFO》，以幽浮都市傳說揭開香港人20年來對身分認同的焦慮及感嘆，獲得香港金像獎十項提名。同樣廣受注目的《UFO離奇命案》，則由新銳導演郭家禧和李振傑把外星人綁架事件變成血淋淋的失控命案，劇情一路翻轉，令人拍案叫絕。不只幽浮來襲，金穗獎導演游智傑更推出殭屍與活屍，驚艷鹿特丹影展的《末代殭屍》，年輕導演遇上清朝殭屍，還幫他拍攝紀錄片；《閩江船事件》則把台海危機變成活屍來襲，潘親御、大鶴林鶴軒與陳泰河飾演的阿兵哥展開保家衛國的生死之戰。

請繼續往下閱讀...

金鐘獎導演嚴藝文新作《欠妳的那場婚禮：第1-2集》，張孝全（中）顛覆形象演出中年魯蛇。（金馬執委會提供）

備受影迷喜愛的「東瀛狂想」單元，今年也有多部名導新銳的奇片共襄盛舉。《火口的二人》導演荒井晴彥的《星與月是天上的洞》，找來綾野剛飾演離婚作家，與女大生展開情慾攻防，難以啟「齒」的祕密也被迫揭開。「無限兩分鐘」系列電影編劇上田誠這次共有兩部新作參展，首執導演筒的《超越無限電影院》，把腦筋動到電影院，讓銀幕角色和觀眾展開「無限宇宙」；另一部是和《求愛大作戰》導演松居大悟攜手合作的《初戀33次》，把跳躍時空改造成青春懸疑片，女高中生遇見穿越時空的少年，多年後遵循約定成為作家並將二人故事寫成新書，卻被指控抄襲，橫跨三百年的真相也逐漸揭曉。

新銳導演岩崎裕介的荒誕恐怖喜劇《全家就弒你家》，染谷將太化身超商店員冷眼應對荒謬規矩，不僅怪出新高度，更贏得柏林影展論壇單元影評人費比西獎。恐怖新導下津優太的《高校人形金字塔》，讓高校學生如著魔般在操場疊起「人形金字塔」，把團體紀律與從眾心理，化為毛骨悚然的人體奇觀，還吸引恐怖大師清水崇加持客串。

叫座電影續作《黃金硬漢：殺出血路》依舊殺很大。（金馬執委會提供）

重口味觀眾不可錯過的有芬蘭名導賈馬里赫蘭德的《黃金硬漢：殺出血路》，北歐最強阿伯喬瑪湯米拉再度化身不死傳說，除了單挑殺他家人的蘇聯紅軍，還與《阿凡達》最強反派史蒂芬朗展開對決。《神鬼奇航》名導高爾沃賓斯基《Good Luck, Have Fun, Don't Die》，找來怪咖影帝山姆洛克威飾演未來人，率領餐館集結的魯蛇小隊，對抗把世界玩壞的AI科技。「活屍片之父」喬治羅梅洛之女蒂納羅梅洛的《活死人變裝夜》不僅繼承父志，更發揚光大，把變裝皇后融合活屍元素，鬥狠不忘鬥嘴，開創活屍電影華麗新貌。法國導演格雷戈里莫蘭的《不能沖的祕密》，讓嗑藥成癮的失職老爸一頭卡在馬桶裡，在屎水與羞辱間進退兩難，將荒誕與惡搞推向極致，接連贏得各大奇幻影展觀眾票選獎。

以YouTube短片起家的恐怖新導柯瑞巴克，新作《愛你致死不渝》讓男孩許願女同事能愛上自己，邪惡的魔法把願望成真，卻也讓愛意反噬。紐西蘭雙人組導演西恩華勒斯和喬丹溫索的首部劇情長片《外星級孕事》，將肉體恐懼結合喜劇元素，把廢材女孩邂逅怪誕男孩的故事，上升為跨物種孕事，「腥」際寶貝即將誕生。連邪典電影教父約翰華特斯都盛讚的美國導演泰勒科納克，新作《魚人劫》顛覆童話的瑰麗幻想，讓離婚獨居的男子意外救起受傷人魚，沒想到一片真心竟換來致命危機。

邱以太在《整個世界，只有你連上了我：第1-4集》化身通靈男孩。（金馬執委會提供）

還有多部揭開人性陰暗的驚悚佳作，《另類神父》波蘭名導揚科馬薩的《你罪乖》，讓《混沌少年時》艾美獎得主史蒂芬葛拉罕化身看似溫和卻令人不寒而慄的父親，欲教化被鐵鍊禁錮在地下室的青年，拆解家庭意義與教化界線，探索暴力與道德的僭越。匈牙利導演加博爾霍爾泰勇奪票房冠軍的《詭家人》，描述一名女子遭綁架囚禁密室，對方堅稱她是失蹤多年的家人，只要乖乖「重拾」記憶就能回家族的懷抱，以充滿窒息感的家庭外殼包裹著對權威體制批判。法國導演文森邁爾卡多納的《暴富失控夜》，酒吧裡一張頭獎彩券，不僅把酒吧變成大逃殺，目擊者更是各說各話，巧妙以不同版本的多重視角反轉人性誘惑。

今年影展除放映眾多精彩電影，也與眾多品牌合作增添觀影樂趣。看完電影只要評分投票，就有機會獲得知名手搖「八曜和茶飲品券」與設計師寢具品牌「眠豆腐午睡枕」；而預售票售出最少的場次，該場入場觀眾還能邊吃老字號「雪王冰淇淋」邊看電影，感受另類冷場氣氛。

2026金馬奇幻影展將於4月10日至19日展開，選片指南將在3月22日下午兩點於臺北文創舉辦，並於3月29日下午一點在官網售票系統正式開賣。更多精彩片單與周邊活動訊息將陸續公佈，請鎖定金馬官網、臉書粉絲專頁、Instagram，或下載金馬APP，掌握第一手消息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法