娛樂 電影

阿根廷總統也著迷的寵物通靈奇蹟！經濟崩潰下撫慰人心

〔記者許世穎／綜合報導〕電影《聽牠怎麼說》（The Message）於第75屆柏林國際影展主競賽單元世界首映後，憑藉靜謐且深具哲學思辨的敘事，一舉奪下評審團銀熊獎。電影以阿根廷低迷的經濟現況為背景，描述能與動物溝通的9歲女孩與家人以露營車為家，運用自己的特殊能力為一路上求助的飼主們傳遞萌寵心聲。

電影《聽牠怎麼說》於第75屆柏林國際影展奪下評審團銀熊獎。（佳映提供）電影《聽牠怎麼說》於第75屆柏林國際影展奪下評審團銀熊獎。（佳映提供）

該片看似超現實的敘事，在當今阿根廷社會卻有著奇妙的既視感。阿根廷現任總統哈維爾米雷伊，也宣稱透過靈媒與過世的愛犬對話。身兼編劇、製片、攝影與剪輯的導演伊凡范德（Iván Fund）擅長捕捉現實與表演之間的邊界。其作品曾入選坎城影展一種注目單元、威尼斯影展、柏林影展等重要影展。

此次《聽牠怎麼說》導演范德將寵物溝通的神祕題材轉化為對生命意義的深刻叩問，成為年度最受矚目的影壇傑作。他表示：「《聽牠怎麼說》關注的並非探討寵物溝通能力是否真實，而是當人們受困於精神的真空狀態時，那份必要的撫慰是什麼？」

電影《聽牠怎麼說》核心角色是能與動物溝通的9歲女孩。（佳映提供）電影《聽牠怎麼說》核心角色是能與動物溝通的9歲女孩。（佳映提供）

導演范德以溫柔樸實的凝視取代了類似題材中裝神弄鬼的浮誇，在片中讓女孩幫各色動物傳遞出話語，雖無法用科學及常理解釋，卻如實呈現了阿根廷當代的社會及經濟縮影，更溫柔揭示了人們在失去後，如何透過訊息尋求最後的救贖。

片中靈魂人物，無疑是飾演具有動物溝通能力的9歲年輕演員安妮卡布茲（Anika Bootz）。首次擔綱長片主角的她以極度內斂、近乎紀錄片式的自然表演，演繹出在現實與靈性之間掙扎的孤獨感。影評盛讚其銀幕魅力悄然鑽入觀眾內心，在好幾場沉默的場景中展現了超越童稚年齡的情感厚度。《聽牠怎麼說》今天（13日）在台上映。

