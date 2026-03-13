自由電子報
娛樂 電視

河智媛禹洙漢主場接客！桃氣女孩空降首爾「4大女神」名單曝

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣應援文化強勢輸出！桃園雲豹飛將專屬啦啦隊「17LIVE 桃氣女孩」（Peach Girls）正式進軍國際，由總監陸筱晴親自率領成員穎樂、蔓妮、邦妮與艾麗，將於3月14日前往韓國首爾獎忠體育館，為韓國職業排球聯賽進行跨國應援演出。

「17LIVE桃氣女孩」（Peach Girls）成員艾麗（左起）、邦妮、筱晴、穎樂、蔓妮，正式踏出國際舞台，受邀赴韓國職業排球聯賽賽事中，進行跨國應援演出。（影響力動能提供）「17LIVE桃氣女孩」（Peach Girls）成員艾麗（左起）、邦妮、筱晴、穎樂、蔓妮，正式踏出國際舞台，受邀赴韓國職業排球聯賽賽事中，進行跨國應援演出。（影響力動能提供）

此次交流由首爾友利排球隊（Woori WON）力邀，幕後推手正是多次訪台的總監鄭多慧，陣容中更包含台灣球迷熟悉的女神河智媛與禹洙漢。當天下午2點，友利排球隊將主場迎戰韓國電力隊，桃氣女孩除了帶來招牌開場秀，更將與韓國女孩同台應援，展現台韓風格交織的熱力。

桃氣女孩總監陸筱晴親自率隊到韓國進行交流之旅。（影響力動能提供）桃氣女孩總監陸筱晴親自率隊到韓國進行交流之旅。（影響力動能提供）

啦啦隊女孩穎樂，首次以桃氣女孩啦啦隊員身份跨國應援演出。（影響力動能提供）啦啦隊女孩穎樂，首次以桃氣女孩啦啦隊員身份跨國應援演出。（影響力動能提供）

總監陸筱晴表示，這不僅是團隊國際化的里程碑，更是雙方應援文化的深度學習。此行所有幕後花絮與賽事側拍也將陸續在社群釋出，讓粉絲共同見證這場白色情人節的跨海盛宴。

