跟團才知尪辛苦！錦雯揭「歐洲線領隊」真實日常：真的不只是搭飛機上班

〔記者李紹綾／台北報導〕錦雯日前低調飛往西班牙旅行，在社群分享旅途點滴，不僅大讚西班牙壯麗風景與深厚藝術底蘊，也意外揭開任職旅遊業的老公「豪哥」江俊豪「歐洲線領隊」看似光鮮、其實相當辛苦的工作日常，讓她直呼：「這一趟旅程才知道他們有多不容易！」

錦雯（右）跟隨老公豪哥（左）帶團赴西班牙，近距離觀察領隊工作日常，才發現看似「搭飛機上班」其實壓力滿滿，忍不住直呼佩服。（民視提供）

錦雯笑說，很多人都很羨慕帶歐洲線的領隊，因為看起來像是「搭飛機上班」，出門有司機接送，坐的車比賓利還高級，員工餐動不動就是米其林餐廳，住宿更是五星級飯店，聽起來相當令人嚮往。但她這次實際跟團後才發現，這份工作背後其實充滿高度壓力與責任。

錦雯（中）、豪哥（右）飛往西班牙，在社群分享沿途壯麗風景與藝術文化，直呼是一趟身心都被療癒的旅程。（民視提供）

錦雯透露，客人用餐時，領隊必須逐一和餐廳溝通各種飲食需求，例如有人不吃牛、雞、豬，有人吃素，也有人不加醬、不吃太鹹；旅程中只要有外國導遊講解，領隊還要即時翻譯，確保每位團員都能理解內容。等到抵達飯店後，還得協調房間分配、行李送達等細節，整趟旅程幾乎一刻都不能鬆懈，直到所有旅客平安回家才算完成任務。

錦雯赴西班牙旅遊，分享沿途壯麗風景與藝術文化。（民視提供）

錦雯直言，領隊這份工作不只需要語言能力，更需要高EQ、快速反應、情緒管理與方向感，「方方面面都很不容易」，她也呼籲大家，如果有參加旅行團，不妨記得對領隊說一聲謝謝。

談到這趟西班牙之旅，錦雯更是感動滿滿，她表示，西班牙是「一輩子一定要去一次的地方」，無論是壯觀秀麗的隆達、充滿歷史感的古城古堡，或是熱鬧的太陽門廣場街頭藝人表演，都讓她留下深刻印象。此行也造訪了舉世聞名的聖家堂，恰巧見證歷時140多年興建的「耶穌塔」完成的重要時刻，讓她直呼非常幸運。

此外，錦雯也走訪多座博物館與藝術館，親眼看到過去只在書本上認識的藝術家作品，包括畢卡索、建築大師高第，以及超現實主義畫家達利的創作，讓她感動表示：「看到他們的作品，真的覺得他們像是為世人而來的，用創作感動每個人。」

這趟旅程其實還有一段溫暖的小故事，錦雯去年經歷愛犬離世的低潮，她的老公「豪哥」擔心她過年待在家會更加難過，剛好要出國帶西班牙團，於是自掏腰包替她付了20多萬元旅費，讓她當小助理，也開啟YouTuber模式，做屬於自己旅遊頻道，也讓她格外感動。

整趟旅程下來，錦雯大讚旅行社行程安排專業順暢，每天都相當充實，不僅走訪多座博物館、藝術館與歷史建築，飯店住宿品質優良，每一餐從特色料理到米其林餐廳都令人驚艷。她笑說：「去西班牙也是很好的健身，因為每一餐吃完都要走很多路！」

錦雯（左）造訪世界知名地標聖家堂。（民視提供）

一路觀察領隊老公「豪哥」專業又負責任的工作態度後，錦雯忍不住表示：「我原本以為只有我的工作很不容易，沒想到這趟旅程才發現，他更辛苦，真的很佩服。」她感性分享，西班牙不只風景壯麗，更充滿藝術與歷史的能量，這趟旅行不僅開拓視野，也療癒了心情，直呼是一次「身心都被滋養」的難忘旅程。

