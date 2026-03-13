自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

跟團才知尪辛苦！錦雯揭「歐洲線領隊」真實日常：真的不只是搭飛機上班

〔記者李紹綾／台北報導〕錦雯日前低調飛往西班牙旅行，在社群分享旅途點滴，不僅大讚西班牙壯麗風景與深厚藝術底蘊，也意外揭開任職旅遊業的老公「豪哥」江俊豪「歐洲線領隊」看似光鮮、其實相當辛苦的工作日常，讓她直呼：「這一趟旅程才知道他們有多不容易！」

錦雯（右）跟隨老公豪哥（左）帶團赴西班牙，近距離觀察領隊工作日常，才發現看似「搭飛機上班」其實壓力滿滿，忍不住直呼佩服。（民視提供）錦雯（右）跟隨老公豪哥（左）帶團赴西班牙，近距離觀察領隊工作日常，才發現看似「搭飛機上班」其實壓力滿滿，忍不住直呼佩服。（民視提供）

錦雯笑說，很多人都很羨慕帶歐洲線的領隊，因為看起來像是「搭飛機上班」，出門有司機接送，坐的車比賓利還高級，員工餐動不動就是米其林餐廳，住宿更是五星級飯店，聽起來相當令人嚮往。但她這次實際跟團後才發現，這份工作背後其實充滿高度壓力與責任。

錦雯（中）、豪哥（右）飛往西班牙，在社群分享沿途壯麗風景與藝術文化，直呼是一趟身心都被療癒的旅程。（民視提供）錦雯（中）、豪哥（右）飛往西班牙，在社群分享沿途壯麗風景與藝術文化，直呼是一趟身心都被療癒的旅程。（民視提供）

錦雯透露，客人用餐時，領隊必須逐一和餐廳溝通各種飲食需求，例如有人不吃牛、雞、豬，有人吃素，也有人不加醬、不吃太鹹；旅程中只要有外國導遊講解，領隊還要即時翻譯，確保每位團員都能理解內容。等到抵達飯店後，還得協調房間分配、行李送達等細節，整趟旅程幾乎一刻都不能鬆懈，直到所有旅客平安回家才算完成任務。

錦雯赴西班牙旅遊，分享沿途壯麗風景與藝術文化。（民視提供）錦雯赴西班牙旅遊，分享沿途壯麗風景與藝術文化。（民視提供）

錦雯直言，領隊這份工作不只需要語言能力，更需要高EQ、快速反應、情緒管理與方向感，「方方面面都很不容易」，她也呼籲大家，如果有參加旅行團，不妨記得對領隊說一聲謝謝。

談到這趟西班牙之旅，錦雯更是感動滿滿，她表示，西班牙是「一輩子一定要去一次的地方」，無論是壯觀秀麗的隆達、充滿歷史感的古城古堡，或是熱鬧的太陽門廣場街頭藝人表演，都讓她留下深刻印象。此行也造訪了舉世聞名的聖家堂，恰巧見證歷時140多年興建的「耶穌塔」完成的重要時刻，讓她直呼非常幸運。

錦雯（左）跟隨老公豪哥（右）帶團赴西班牙，近距離觀察領隊工作日常，才發現看似「搭飛機上班」其實壓力滿滿，忍不住直呼佩服。（民視提供）錦雯（左）跟隨老公豪哥（右）帶團赴西班牙，近距離觀察領隊工作日常，才發現看似「搭飛機上班」其實壓力滿滿，忍不住直呼佩服。（民視提供）

此外，錦雯也走訪多座博物館與藝術館，親眼看到過去只在書本上認識的藝術家作品，包括畢卡索、建築大師高第，以及超現實主義畫家達利的創作，讓她感動表示：「看到他們的作品，真的覺得他們像是為世人而來的，用創作感動每個人。」

這趟旅程其實還有一段溫暖的小故事，錦雯去年經歷愛犬離世的低潮，她的老公「豪哥」擔心她過年待在家會更加難過，剛好要出國帶西班牙團，於是自掏腰包替她付了20多萬元旅費，讓她當小助理，也開啟YouTuber模式，做屬於自己旅遊頻道，也讓她格外感動。

錦雯赴西班牙旅遊，分享沿途壯麗風景與藝術文化。（民視提供）錦雯赴西班牙旅遊，分享沿途壯麗風景與藝術文化。（民視提供）

整趟旅程下來，錦雯大讚旅行社行程安排專業順暢，每天都相當充實，不僅走訪多座博物館、藝術館與歷史建築，飯店住宿品質優良，每一餐從特色料理到米其林餐廳都令人驚艷。她笑說：「去西班牙也是很好的健身，因為每一餐吃完都要走很多路！」

錦雯（左）造訪世界知名地標聖家堂。（民視提供）錦雯（左）造訪世界知名地標聖家堂。（民視提供）

一路觀察領隊老公「豪哥」專業又負責任的工作態度後，錦雯忍不住表示：「我原本以為只有我的工作很不容易，沒想到這趟旅程才發現，他更辛苦，真的很佩服。」她感性分享，西班牙不只風景壯麗，更充滿藝術與歷史的能量，這趟旅行不僅開拓視野，也療癒了心情，直呼是一次「身心都被滋養」的難忘旅程。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中