陪伴12年說再見！天海祐希神劇落幕 曝殺青後第一件事

〔記者鍾志均／綜合報導〕「日劇女王」天海祐希主演《女王偵訊室》在歷經5季影集與多部特別篇後，正式推出大結局《電影版女王偵訊室THE FINAL》，陪伴觀眾長達12年的日劇經典終於迎來最終章。

這次，故事的對手不再只是罪犯，而是直指日本權力核心內閣總理大臣。偵訊室裡的心理攻防，也升級為牽動整個國家的巨大風暴。

《電影版女王偵訊室THE FINAL》天海祐希（左）領銜主演，右為田中哲司。（采昌提供）

天海祐希飾演的「真壁有希子」再度率領「緊急事件應對偵訊小組」，面對的是日本最高權力層級。故事也拋出一個直白卻尖銳的問題：「當一個人站在權力頂端時，還能始終保持正直嗎？」

電影透過層層偵訊與心理攻防，逐步揭開隱藏在政治背後的真相，也讓整個系列走向最終高潮。

談到電影所探討的主題，天海祐希表示，人如果犯下錯誤，必須承擔後果，但真正重要的是之後要怎麼活下去，「不是說償還了罪過，一切就結束了，而是要背負自己做過的事，依然正直地走下去。」坦言，說謊或掩飾其實是人性的一部分，但不應該因此傷害他人或觸犯法律。

天海祐希（左三）這回將與團隊成員，迎戰系列史上最大案件與偵訊對象。（采昌提供）

當被問到現實生活遇到瓶頸會怎麼辦時，天海祐希的回答相當「女王風格」，直呼「直接行動。」認為如果真的想跨過一道難關，就應該正面面對，而不是投機取巧，「耍小聰明反而像是在繞遠路，最直接的方法就是把想法好好說清楚，也聽聽對方的意見。」

隨著電影上映，代表天海祐希飾演12年的角色「真壁有希子」正式畫下句點。談到殺青後最想做的事，她笑說最想「換髮型」，解釋因為多年來為角色一直維持長髮造型，希望透過改變外型，象徵與角色道別。

至於接下來的人生計畫，她則坦言沒有特別安排，表示：「待在家看電影、讀書，為下一份工作做準備，其實就是最讓我開心的事情。」《電影版女王偵訊室THE FINAL》今（13日）全台上映。

