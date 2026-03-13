自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

陪伴12年說再見！天海祐希神劇落幕 曝殺青後第一件事

〔記者鍾志均／綜合報導〕「日劇女王」天海祐希主演《女王偵訊室》在歷經5季影集與多部特別篇後，正式推出大結局《電影版女王偵訊室THE FINAL》，陪伴觀眾長達12年的日劇經典終於迎來最終章。

這次，故事的對手不再只是罪犯，而是直指日本權力核心內閣總理大臣。偵訊室裡的心理攻防，也升級為牽動整個國家的巨大風暴。

《電影版女王偵訊室THE FINAL》天海祐希（左）領銜主演，右為田中哲司。（采昌提供）《電影版女王偵訊室THE FINAL》天海祐希（左）領銜主演，右為田中哲司。（采昌提供）

天海祐希飾演的「真壁有希子」再度率領「緊急事件應對偵訊小組」，面對的是日本最高權力層級。故事也拋出一個直白卻尖銳的問題：「當一個人站在權力頂端時，還能始終保持正直嗎？」

電影透過層層偵訊與心理攻防，逐步揭開隱藏在政治背後的真相，也讓整個系列走向最終高潮。

談到電影所探討的主題，天海祐希表示，人如果犯下錯誤，必須承擔後果，但真正重要的是之後要怎麼活下去，「不是說償還了罪過，一切就結束了，而是要背負自己做過的事，依然正直地走下去。」坦言，說謊或掩飾其實是人性的一部分，但不應該因此傷害他人或觸犯法律。

天海祐希（左三）這回將與團隊成員，迎戰系列史上最大案件與偵訊對象。（采昌提供）天海祐希（左三）這回將與團隊成員，迎戰系列史上最大案件與偵訊對象。（采昌提供）

當被問到現實生活遇到瓶頸會怎麼辦時，天海祐希的回答相當「女王風格」，直呼「直接行動。」認為如果真的想跨過一道難關，就應該正面面對，而不是投機取巧，「耍小聰明反而像是在繞遠路，最直接的方法就是把想法好好說清楚，也聽聽對方的意見。」

隨著電影上映，代表天海祐希飾演12年的角色「真壁有希子」正式畫下句點。談到殺青後最想做的事，她笑說最想「換髮型」，解釋因為多年來為角色一直維持長髮造型，希望透過改變外型，象徵與角色道別。

至於接下來的人生計畫，她則坦言沒有特別安排，表示：「待在家看電影、讀書，為下一份工作做準備，其實就是最讓我開心的事情。」《電影版女王偵訊室THE FINAL》今（13日）全台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中