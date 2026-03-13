自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

范少勳育幼院田調「一度喘不過氣」 揭第一線社工日常

〔記者鍾志均／台北報導〕台灣電影《失樂園》聚焦育幼院孩子與第一線社工，主角范少勳在拍攝前直接走進安置機構蹲點，近距離觀察社工與孩子的日常。

范少勳坦言，那段田調過程一度讓自己「喘不過氣」，也徹底顛覆對社工工作的想像。談到角色準備，他坦言自己原本對社工有些刻板印象，「一開始以為社工就是陪小朋友玩、帶活動。」

范少勳（右）在《失樂園》演社工，揭高壓真實日常。（冬候鳥電影、文策院提供）范少勳（右）在《失樂園》演社工，揭高壓真實日常。（冬候鳥電影、文策院提供）

直到真正走進機構後，范少勳才發現現場氣氛遠比想像沉重，孩子們背後的家庭背景與創傷，讓整個環境充滿壓力，「那時候我真的有一度覺得喘不過氣，需要一直提醒自己冷靜。」

蹲點過程中，范少勳觀察到有些生輔員會「寫信」給孩子，這個習慣讓他深受觸動，於是拍攝前，他也親自寫信給劇中的兒少演員，把想說的話寫下來。

他表示，這樣的方式不只幫助建立情感，也改變了自己在戲裡看待孩子的眼神與態度，「那會影響我跟他們互動的方式。」

范少勳（中）拍戲前寫信給兒少演員培養情感。（冬候鳥電影、文策院提供）范少勳（中）拍戲前寫信給兒少演員培養情感。（冬候鳥電影、文策院提供）

《失樂園》有不少場面直接呈現育幼院的高壓現實，例如有女孩情緒失控拿刀揮舞，社工必須立刻上前安撫；另一場戲中，一名少年突然掐住同伴脖子，范少勳衝上前大喊：「有話好好說，把手放開！」緊張氛圍足以讓觀眾屏住呼吸。

范少勳形容，社工與孩子其實是一種互相影響的關係，「如果社工情緒沒有調整好，小朋友也不會得到好的照顧；但當孩子沒有被好好照顧，社工的壓力也會更大。」《失樂園》將於5月29日全台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中