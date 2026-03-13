范少勳育幼院田調「一度喘不過氣」 揭第一線社工日常

〔記者鍾志均／台北報導〕台灣電影《失樂園》聚焦育幼院孩子與第一線社工，主角范少勳在拍攝前直接走進安置機構蹲點，近距離觀察社工與孩子的日常。

范少勳坦言，那段田調過程一度讓自己「喘不過氣」，也徹底顛覆對社工工作的想像。談到角色準備，他坦言自己原本對社工有些刻板印象，「一開始以為社工就是陪小朋友玩、帶活動。」

范少勳（右）在《失樂園》演社工，揭高壓真實日常。（冬候鳥電影、文策院提供）

直到真正走進機構後，范少勳才發現現場氣氛遠比想像沉重，孩子們背後的家庭背景與創傷，讓整個環境充滿壓力，「那時候我真的有一度覺得喘不過氣，需要一直提醒自己冷靜。」

蹲點過程中，范少勳觀察到有些生輔員會「寫信」給孩子，這個習慣讓他深受觸動，於是拍攝前，他也親自寫信給劇中的兒少演員，把想說的話寫下來。

他表示，這樣的方式不只幫助建立情感，也改變了自己在戲裡看待孩子的眼神與態度，「那會影響我跟他們互動的方式。」

范少勳（中）拍戲前寫信給兒少演員培養情感。（冬候鳥電影、文策院提供）

《失樂園》有不少場面直接呈現育幼院的高壓現實，例如有女孩情緒失控拿刀揮舞，社工必須立刻上前安撫；另一場戲中，一名少年突然掐住同伴脖子，范少勳衝上前大喊：「有話好好說，把手放開！」緊張氛圍足以讓觀眾屏住呼吸。

范少勳形容，社工與孩子其實是一種互相影響的關係，「如果社工情緒沒有調整好，小朋友也不會得到好的照顧；但當孩子沒有被好好照顧，社工的壓力也會更大。」《失樂園》將於5月29日全台上映。

