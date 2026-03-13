台日友好！蔡阿嘎福岡快被日本運將逼哭 動人畫面曝光

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬網紅蔡阿嘎在東京看完球賽轉往福岡獨旅，昨晚他在社群分享，前往機場途中遇到一名暖心的計程車司機，對方的一番話讓他忍不住鼻酸，直說：「第一次遇到這麼好的運將。」並紀錄了台日友好的瞬間。

蔡阿嘎與老婆二伯到東京看2026年世界棒球經典賽。（翻攝臉書）

蔡阿嘎透露，當天搭車前往機場時，司機一聽到他是台灣人便連忙致謝，兩人一路暢聊約20分鐘。

計程車司機感嘆日文難學，卻仍有許多外國人願意到日本觀光，更好奇詢問：「為什麼台灣人都會講一些日文？」蔡阿嘎則解釋，因為歷史背景，許多長輩都會說日文。隨後司機透過語音翻譯對他說：「我們都是人類，如果都能和睦相處那就太好了！」短短一句話讓蔡阿嘎感到鼻酸。

蔡阿嘎感謝日本司機的職人精神。（翻攝臉書）

他們還聊到美國及伊朗開戰、中國對台灣的威脅，當抵達機場時，司機還要蔡阿嘎先待在車上，接著趕緊下車幫忙把行李搬到推車上，貼心的服務精神讓他直呼：「第一次遇到這麼好的運將！」看著司機忙進忙出的身影，蔡阿嘎感到有些不好意思，原本想下車自己搬，但又覺得這是司機的好意，反而怕下車顯得失禮。

