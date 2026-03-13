（專題）《逐玉》爆紅！Netflix愛奇藝雙平台火速衝前三 4大因素串連超吸睛

〔記者蕭方綺／專題報導〕上週各串流平台收視前十名榜單出爐，最搶眼的一齣戲非《逐玉》莫屬，這部由張凌赫、田曦薇主演的古裝劇，3月6日才剛在愛奇藝與Netflix上線，人氣卻像坐火箭一樣往上衝，不只火速闖進各大平台前三名，本週更是穩穩坐上冠軍寶座，走紅速度讓不少追劇族都直呼「也太快」。

若只把《逐玉》當成一般古裝甜寵劇，其實有點低估它了。劇情把「先婚後愛」、「身分反轉」、「舊案復仇」再加上戰亂背景的家國情懷通通混在一起，情感線甜得剛好，權謀線也不馬虎，一路看下來既有粉紅泡泡，也不乏緊張轉折，難怪才播沒多久就成功圈粉，直接衝上榜單頂端。

請繼續往下閱讀...

《莎拉的真偽人生》相當精彩。（Netflix提供）

▶▶Netflix

韓劇《莎拉的真偽人生》劇情圍繞女性身分與人生選擇的懸疑故事，引發觀眾高度討論，在上週持續攻佔冠軍，第二名則為新進榜的古裝劇《逐玉》，憑藉浪漫與權謀交織的劇情維持追劇熱度；第三名則是人氣戀愛實境節目《單身即地獄》第五季，持續靠高話題度與成員互動吸引觀眾。

張凌赫（右）與田曦薇在《逐玉》劇中曖昧氛圍滿點。（愛奇藝提供）

▶▶愛奇藝

本週榜單幾乎由中國劇全面主導，前三名更呈現「古裝＋情感」題材的強勢格局。冠軍由古裝愛情劇《成何體統》奪下，劇中高甜情節與話題吻戲帶動討論度；亞軍《逐玉》播出不到10集，同樣以古裝情感線吸引觀眾追劇；第三名則是偏向現實情感戲路的《歲月有情時》。

李素彬在《天機試煉場》拿下季軍。（Disney+提供）

▶▶Disney+

本週榜單呈現一個有趣現象，一邊是「老IP打天下」，另一邊則是「韓國實境節目稱王」。電影方面，由經典科幻動作系列《終極戰士：殺戮星球》連續第三週穩坐冠軍，不只稱霸台灣，也同時拿下全球電影榜第一。

節目榜則完全是韓綜的主場，由韓國命理競技實境秀《天機試煉場》連續第三週拿下冠軍，靠著玄學預測與競技設定掀起討論；韓劇《在你燦爛的季節》、《韓國製造》也穩定佔據前段班。

台片《我家的事》已經連續第四週穩坐冠軍寶座。（CATCHPLAY+提供）

▶▶CATCHPLAY+

台片《我家的事》依舊氣勢驚人，已經連續第四週穩坐冠軍寶座，用暖心的在地故事在一票強勢外劇中殺出重圍。榜單另一個亮點則是新面孔登場，全集一次上架的美劇《洛克比：尋找真相》首次進榜就衝上第二名，氣勢相當猛。

冠軍由懸疑刑偵題材的台綜《百分之一相對論》奪下。（LINE TV提供）

▶▶LINE TV

冠軍由懸疑刑偵題材的台綜《百分之一相對論》奪下，劇情結合犯罪推理與人物心理戰，帶動高度討論；第二名則是話題日劇《REBOOT》，豪華卡司包含戶田惠梨香、松山研一、北村有起哉、伊藤英明、永瀨廉等人。

韓劇《榮耀：她們的法庭》穩坐冠軍，已經連續第三週稱王。（MyVideo提供）

▶▶MyVideo

戲劇榜由韓劇《榮耀：她們的法庭》穩坐冠軍，已經連續第三週稱王，法律與女性成長題材成功抓住觀眾；台劇《監所男子囚生記》緊追在後，而日劇《廚刀與小青椒：一日料理帖》第二季則往上爬到第三名，療癒系料理劇依舊很有市場。

節目榜則被韓國內容攻佔，由紀實短片《TWICE 十年如一》連續第三週拿下冠軍，粉絲向內容威力驚人。

動畫《電影蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》衝上第一，春日部小隊再度用無厘頭魅力收服觀眾。（Hami Video提供）

▶▶Hami Video

電影榜由動畫《電影蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》衝上第一，春日部小隊再度用無厘頭魅力收服觀眾；緊追在後的是懸疑氣息濃厚的《家弒服務》，以及帶點都市怪談感的《8號出口》，從搞笑到驚悚一應俱全。

戲劇榜則呈現跨國題材大亂鬥，由韓劇《神與律師事務所》拿下冠軍，日本時代劇《豐臣兄弟！》和改編經典小說的日劇《北方謙三 水滸傳》也緊跟其後。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法