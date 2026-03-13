50歲林心如健檢亮紅燈？無奈認了「1數值常超標」：每次都這樣

〔記者蕭方綺／台北報導〕林心如現在已經50歲，昨出席家扶基金會活動，一點都看不出年紀，依舊是過去《還珠格格》紫薇的靈動感，但她自認人生進入下半場，要把身心靈照顧好，每隔一年到一年半就會做健檢，未料飲食清淡的她報告上還是有紅字，「膽固醇偏高，這可能是遺傳，膽固醇200就超標，沒有一次低於200。」

林心如對於即將邁入50歲其實相當坦然，笑說這是個「不可思議的數字」，不知不覺就走到人生下半場，「該做什麼就做什麼，生活也變得比較規律。」她也觀察到現在這一代人對年齡的感受其實往後延了，「以前看媽媽50歲好像就很老了，但現在完全不一樣，大家都還是很年輕。」她認為最重要的還是把身心靈照顧好。

林心如三度代言家扶「用愛包圍」，呼籲多數對兒少的傷害並非來自陌生人，而是發生在熟悉的生活場域。（家扶基金會提供）

談到健康狀況，她透露自己一直有維持運動習慣、飲食也偏清淡，但健檢時膽固醇仍偏高，「是家族遺傳啦，我媽媽膽固醇也偏高。」不過她解釋，其實是高密度的「好膽固醇」偏高。林心如也笑說自己的飲食已經清淡到不知道還能怎麼調整，因此就順其自然，目前也沒有特別靠藥物控制。

林心如再度參與公益廣告拍攝，透過鏡頭細膩呈現兒少界線被忽視後，可能延伸的心理風險與危機。（家扶基金會提供）

另外，老公霍建華先前被目擊替粉絲霸氣埋單，她被問到此事也忍不住笑說：「他其實滿常這樣的。」只要遇到認出他的粉絲，常常會順手把對方的帳單一起結掉，「這真的不是第一次，不然就是請人家喝杯酒之類的。」

反倒是她自己比較少這樣做，還開玩笑要大家下次如果遇到霍建華，記得趁他結帳時趕快上前打招呼，「跟他問個好，他可能就會順便幫你買單了。」

