娛樂 日韓

金泰梨不愧高級臉天花板 韓國影后沒表情也能撐起場面

金泰梨近來在實境節目《放學後泰利老師》中化身戲劇老師，自然模樣超圈粉。（本報合成圖，翻攝自IG）金泰梨近來在實境節目《放學後泰利老師》中化身戲劇老師，自然模樣超圈粉。（本報合成圖，翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國影后金泰梨今年首次挑戰固定綜藝節目，在tvN全新實境節目《放學後泰利老師》（韓媒亦譯為《放學後戲劇班》）中，親自前往鄉村小學開設「放學後戲劇課」，帶領一群國小生準備舞台表演。

節目設定看似溫馨，但實際拍攝卻充滿不可預測的「小學生宇宙」。身為演技派影后，金泰梨在節目中多次遇上孩子們不按牌理出牌的反應，從抱頭崩潰到精疲力竭的真實模樣，全都被鏡頭捕捉。節目播出後，她素顏被高清鏡頭拍到慌張遮臉、與孩子互動時手忙腳亂等畫面，也成為觀眾熱議的笑點。

擁有「高級臉」與獨特氣質的金泰梨，近期受邀登上《VOGUE》韓國版，以極簡妝容搭配清澈眼神，展現時尚魅力。（翻攝自IG）擁有「高級臉」與獨特氣質的金泰梨，近期受邀登上《VOGUE》韓國版，以極簡妝容搭配清澈眼神，展現時尚魅力。（翻攝自IG）

然而，正是這種毫無包袱的自然模樣，反而讓觀眾更感受到她的魅力。天生一張「高級臉」的金泰梨，長年被媒體以「獨特的眼神」與「不被定義的知性美」形容。她身上兼具冷靜與感性的氣質，也讓她成為Prada Beauty在韓國的首位品牌大使。近期她更受邀為《VOGUE》韓國版拍攝一系列形象照，再度展現品牌全球代言人的時尚魅力。

金泰梨示範Prada Beauty率性持光凍唇釉，玫瑰粉色調搭配光凍質地，呈現柔霧中帶有玻璃光澤的高級唇妝。（翻攝自IG）金泰梨示範Prada Beauty率性持光凍唇釉，玫瑰粉色調搭配光凍質地，呈現柔霧中帶有玻璃光澤的高級唇妝。（翻攝自IG）

在一系列照片中，金泰梨示範的是Prada Beauty於今年春季推出的首支「率性持光凍唇釉」。產品主打「光凍質地」，結合飽和光澤與輕盈透明感，讓雙唇呈現細膩不黏膩的妝感。透過光線折射技術，唇色在不同光源下會散發出近似玻璃般的通透亮澤。

天生一張「高級臉」的金泰梨，長年被媒體以獨特氣質形容。（翻攝自IG）天生一張「高級臉」的金泰梨，長年被媒體以獨特氣質形容。（翻攝自IG）

其中她示範的色號「P258 冰晶煙粉」，以仙氣玫瑰粉色打造柔霧又帶光澤的唇妝，被不少粉絲形容為「高級感拉滿」的夢幻色；另一款「B201 摩卡冰磚」則是帶有顯嫩氣質的裸棕色，一曝光後便在社群迅速發酵，成為討論度極高的熱門色號。

金泰梨以顯嫩裸棕色調打造自然時髦氣質，一曝光就在社群掀起討論。（翻攝自IG）金泰梨以顯嫩裸棕色調打造自然時髦氣質，一曝光就在社群掀起討論。（翻攝自IG）

韓媒也評論，金泰梨在畫報中的表現幾乎不依賴誇張表情，只憑雙唇色澤與清澈且有深度的眼神變化，就能營造出層次豐富的情緒氛圍與極致優雅。從鏡頭前的高級質感，到綜藝節目中的真實可愛，這種自由切換的魅力，也再次證明她不愧是韓國影后級演員。

