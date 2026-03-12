自由電子報
娛樂 音樂

郭蘅祈揭跨性別真實心聲！心路歷程曝光了

郭蘅祈邀來Miya主演MV。（浮花樂隊提供）郭蘅祈邀來Miya主演MV。（浮花樂隊提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「郭子」郭蘅祈領軍的浮花樂隊成軍四年終於推出首張迷你專輯《Break me out》，專輯主打歌《獨一無二的美麗》更與同志諮詢熱線合作拍攝MV，邀請跨性別人士現身說法，勇敢分享自身生命故事與心路歷程，透過影像為多元性別發聲。

郭蘅祈邀來Miya主演MV。（浮花樂隊提供）郭蘅祈邀來Miya主演MV。（浮花樂隊提供）

《獨一無二的美麗》MV由跨性別藝人Miya擔任代言女主角，多位跨性別人士現身入鏡，為自身身分與權利發聲。真實而動人的畫面，讓整支MV更具力量，不僅展現每個人獨特的美麗，更鼓舞了許多跨性別族群，讓這支作品顯得意義非凡。影像內容也由同志諮詢熱線團隊剪輯成紀錄片形式。

浮花樂隊成軍四年首發專輯。（浮花樂隊提供）浮花樂隊成軍四年首發專輯。（浮花樂隊提供）

浮花樂隊由郭蘅祈號召並擔任主唱，與編曲「芬達」袁偉翔及多位頂尖樂手共同組成。樂手們近年來隨著王心凌、蕭敬騰、「Ella」陳嘉樺等天王天后征戰海內外大型演唱會舞台，行程滿檔。浮花樂隊坦言，許多歌曲往往是在不同城市、不同時間逐步完成，透過長時間的討論與醞釀，才慢慢凝聚出完整的作品樣貌。

專輯除了全新創作外，也重新演繹郭蘅祈的經典作品《春光》與《偷心》。《春光》原為1997年黃鶯鶯的代表作，當年以迷幻曲風驚艷樂壇，如今浮花樂隊以更強烈的搖滾聲響重新詮釋。而張學友1993年主打歌《偷心》在王家衛電視劇《繁花》中再度爆紅後，也被樂團以抒情搖滾方式重新演繹，在回憶與創新的聲響碰撞中展現另一種情感張力。

浮花樂隊成軍四年首發專輯。（浮花樂隊提供）浮花樂隊成軍四年首發專輯。（浮花樂隊提供）

郭蘅祈長期關注同志議題，本身也是《愛之日常音樂節》的創辦人。多年來持續投入推動多元平權與社會關懷，目前已帶領音樂節走過七屆，也逐漸發展成為亞洲唯一跨洲際的彩虹音樂節。由他所主辦的音樂節，更攜手北流董事長黃韻玲與三金製作人陳建騏共同推動，每年邀請多位金曲獎歌手登台演出，不僅鼓舞了LGBTQ族群，也讓更多人開始關注多元性別議題與愛滋關懷。

