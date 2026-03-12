林家正簽入日職火腿鬥士隊 要喊林志玲和人氣明星「學長姐」

經典賽中台灣隊捕手林家正確定簽入日職北海道日本火腿鬥士隊。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕經典賽中台灣隊捕手林家正確定簽入日職北海道日本火腿鬥士隊，讓很多球迷為他開心，「馬來貘」人氣插畫家Cherng則在社群開玩笑提到：「林家正要叫來貘一聲學長！」不僅如此，也可以喊志玲姐姐一聲「學姐」。

林家正今談到：「我相信我有機會替北海道日本火腿鬥士隊奪得日本一（第一），貢獻一己之力。」插畫家Cherng則勾起回憶，因為馬來貘在日本也深受歡迎，因此過去馬來貘人偶曾站上日本火腿隊球場，Cherng也跟著站上球場，他幽默說：「當年甚至還跟貘一起站上球場過，上輩子到底積了多少陰德。」

林志玲曾站上日職火腿鬥士隊球場開球。（翻攝自IG）

早在2017年，馬來貘就曾被任命為日本職棒火腿鬥士隊的加油團隊長，還幫忙推銷北海道觀光。除了馬來貘比林家正早一步站上日本火腿球場，林志玲也曾在前年6月應邀到球場開球，當時志玲姐姐還談到：「球場有一種神聖的快樂力量，很榮幸在首次打開屋頂的日本第一個開闔式天然草皮球場的投手丘上進行開球。」

知名插畫家Cherng曾被林志玲的氣質吸引，畫下志玲姊姊抱著馬來貘的圖畫。（翻攝自IG）

