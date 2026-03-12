（小雷）網友狂tag Joeman熬夜追《天機試煉場》直呼震撼

Joeman熬夜追完《天機試煉場》直呼毛骨悚然。（Disney+提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕集結四柱、塔羅、薩滿等頂尖命運術士一較高下的韓國綜藝《天機試煉場》，在台灣、韓國都掀起熱烈討論，許多人看了之後瘋狂tag百萬YouTuber「Joeman」。Joeman曾經製作過《靈能的挑戰》，近日他透露自己已經熬夜追完《天機試煉場》。

Joeman曾經做過《靈能的挑戰》。（翻攝自YouTube）

Joeman從上個月開始就發現很多人要他去看《天機試煉場》，當時他還懷疑：「有這麼神嗎？」，結果一開始追，就忍不住熬夜看完了。Joeman認為這個節目和他曾做過的《靈能的挑戰》很像，找了命理師、靈能者到現場PK，希望找出最強的是誰。

Joeman認為能夠看足相的金百文令他印象深刻。（Disney+提供）

Joeman仔細想想，認為《天機試煉場》和《靈能的挑戰》存在很多差異，例如場景布置跟細節都更細膩、奢華，讓他佩服Disney+充滿銀彈。Joeman更佩服的是，參賽者大部分都是巫師，可以感受到韓國獨特的巫師文化，最讓他印象深刻的是金百文靠著看「足相」就能看出天機。

Joeman表示自己在最後一集看到巫師雪花讓死者附身在她身上，全身起滿雞皮疙瘩。（Disney+提供）

Joeman說最令他震撼的是最後一集，巫師雪花竟然能讓委託人的亡妻直接附身，讓他覺得「當下氛圍看得真的蠻感動又毛骨悚然的，人真的要把握當下呀（就像台積電500時應該all in）」。他更興奮表示，聽說《天機試煉場》會做海外版本，如果真有台灣版，他一定準時收看。

民俗說法，僅供參考

