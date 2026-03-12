排大谷翔平後面不好打！近藤健介陷0安打低潮 井端調度遭質疑

〔記者鍾志均／綜合報導〕2026世界棒球經典賽（WBC）日本隊一路過關斬將，確定挺進8強；不料被封「打擊天才」的近藤健介於本屆陷入「0安打」低潮，日媒挖出他其實早就向總教練井端弘和表達：「不想排在大谷翔平後面打。」引發球迷議論紛紛。

近藤健介於本屆經典賽發揮有限。（達志影像）

這項原因其實很現實，只要大谷翔平上場，對手投手往往會刻意保送或閃躲，導致下一棒打者壓力爆表。近藤健介於上屆經典賽26打數9安打、東京奧運則是6打數2安打，兩次幫助武士隊奪冠，結果被栗山英樹形容是「天才打者」的他，在小組賽12打數0安打，狀態跌入谷底。

最令人心酸的一幕出現在日本對澳洲之戰；當時日本隊逆轉領先，滿壘關鍵時刻輪到近藤打擊，當所有人都在等他的第一支安打，沒想到井端監督卻選擇撤換森下翔太代打，結果造成雙殺。根據現場日本記者描述，當近藤坐在板凳席看著場上情況時，眼眶似乎泛紅。

大谷翔平（左）和近藤健介關係不賴。（達志影像）

日媒報導，近藤在隊內人緣極好，還是日本火腿時期大谷翔平的學長，在本屆WBC，他甚至成為隊友與大谷之間的「溝通橋樑」。只是場外忙著幫忙溝通的他，場上節奏卻似乎被打亂，因此在接下來的8強賽中，井端監督是否再次給這位「打擊天才」機會，外界都在看。

