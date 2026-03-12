自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

浩子兒自幼在菜市場長大 韋汝因這事都坐垃圾桶旁

〔記者林欣穎／台北報導〕浩子、「大霈」李霈瑜攜手主持公視台語台綜藝節目《HiHi導覽先生》，用台語介紹導覽台灣文化、歷史和旅遊等，本週最新集數邀來韋汝擔任來賓，韋汝一出場，浩子表情生硬的說：「妳有確定今天的主題是什麼?」韋汝馬上有自信的說：「有！我的漂亮是腿長，從小到大都是班上最高，都坐在垃圾桶旁邊。」讓在一旁的大霈頻頻點頭，表示也有同感，長腿美女求學時期都坐在垃圾桶旁居多。

韋汝求學期間都坐垃圾桶旁。（公視台語台提供）韋汝求學期間都坐垃圾桶旁。（公視台語台提供）

介紹完身高腿長，韋汝開始認真介紹她所認為的台灣之光，第一是沒有異議也是大家公認的晶片，韋汝表示，「台灣之光除了晶片，還有『烘雞』也很出名」，浩子一頭霧水反問：「烘雞是什麼?」，韋汝認真解釋「烘雞」是紡織的台語，浩子立刻當起翻譯官，說出正確的紡織台語「pháng-tsit」，他更打趣地表示，「『烘雞』應該是一種烤雞吧！」引起現場一片笑聲。鬧笑話後的韋汝打算再介紹第三樣台灣之光，直接被浩子擋下，要她不要再說了，讓真正的台灣之光出場：價值30萬的孔雀魚和20億的台灣蘭花。

大霈（左）、浩子提台灣LV逛市場，介紹市場人情味。（公視台語台提供）大霈（左）、浩子提台灣LV逛市場，介紹市場人情味。（公視台語台提供）

而本周節目在導覽完台灣蘭花和孔雀魚，下集浩子和大霈雙雙提台灣「LV茄芷袋」進場，浩子表示這是台灣很具代表性的「加薦仔」，外國人來台灣都超愛買，大霈說：「有茄芷袋就很適合去逛菜市場!」浩子分享道：「兒子從小在永春市場長大，和菜市場有很深的情感連結，很熟。」更爆料自己兒子學的第一句台語是在市場學習到的「三斤50」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中