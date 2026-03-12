浩子兒自幼在菜市場長大 韋汝因這事都坐垃圾桶旁

〔記者林欣穎／台北報導〕浩子、「大霈」李霈瑜攜手主持公視台語台綜藝節目《HiHi導覽先生》，用台語介紹導覽台灣文化、歷史和旅遊等，本週最新集數邀來韋汝擔任來賓，韋汝一出場，浩子表情生硬的說：「妳有確定今天的主題是什麼?」韋汝馬上有自信的說：「有！我的漂亮是腿長，從小到大都是班上最高，都坐在垃圾桶旁邊。」讓在一旁的大霈頻頻點頭，表示也有同感，長腿美女求學時期都坐在垃圾桶旁居多。

韋汝求學期間都坐垃圾桶旁。（公視台語台提供）

介紹完身高腿長，韋汝開始認真介紹她所認為的台灣之光，第一是沒有異議也是大家公認的晶片，韋汝表示，「台灣之光除了晶片，還有『烘雞』也很出名」，浩子一頭霧水反問：「烘雞是什麼?」，韋汝認真解釋「烘雞」是紡織的台語，浩子立刻當起翻譯官，說出正確的紡織台語「pháng-tsit」，他更打趣地表示，「『烘雞』應該是一種烤雞吧！」引起現場一片笑聲。鬧笑話後的韋汝打算再介紹第三樣台灣之光，直接被浩子擋下，要她不要再說了，讓真正的台灣之光出場：價值30萬的孔雀魚和20億的台灣蘭花。

請繼續往下閱讀...

大霈（左）、浩子提台灣LV逛市場，介紹市場人情味。（公視台語台提供）

而本周節目在導覽完台灣蘭花和孔雀魚，下集浩子和大霈雙雙提台灣「LV茄芷袋」進場，浩子表示這是台灣很具代表性的「加薦仔」，外國人來台灣都超愛買，大霈說：「有茄芷袋就很適合去逛菜市場!」浩子分享道：「兒子從小在永春市場長大，和菜市場有很深的情感連結，很熟。」更爆料自己兒子學的第一句台語是在市場學習到的「三斤50」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法