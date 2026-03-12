向佐耍帥慘翻車！無預警飛踢「險踹主持人臉」 全網狂轟：有夠冒失

〔記者邱奕欽／台北報導〕向佐在「微短劇品質盛典」舞台上耍帥展示武術時，無預警一記飛踢掠過主持人百克力頭部前方，驚險畫面曝光後迅速在網路瘋傳。事後，百克力坦言當下確實被嚇到，不少網友也認為動作過於冒失，向佐見狀火速現身致歉100次「對不起」。

向佐（中）在舞臺上突飛踢，嚇到主持人百克力。（翻攝微博）

向佐10日晚間出席微短劇品質盛典，在舞台上即興展示武術身手，主持人百克力馬上給予激讚「穿著西裝還能把拳打得這麼好！」沒想到，向佐聽完突然加碼一段武打動作，其中一記高難度飛踢掠過百克力臉部，差一點就真的踹中。由於向佐的動作來得突然，百克力因此當場嚇傻愣住，畫面流出後迅速在網路瘋傳，網友們也氣憤怒斥「太危險了」、「差點變醫療事故」、「有夠冒失無禮。」

面對事件延燒，百克力隔日拍攝影片做出回應，他坦言當下確實被嚇到，還特別回看畫面檢視自己的表情管理，笑說「有那麼0.01秒我是有點不爽的！」主要是因為橋段事前沒有安排，突然來一腳讓他一度愣住，不過他也很快將現場氣氛拉回綜藝節奏，接話把場面化為效果。

不過，百克力也為此緩頰，認為替向佐其實是一個「很鬆弛、很好玩的人」，呼籲外界不要過度解讀這段畫面，同時公開邀請向佐當自己的播客（Podcast）節目嘉賓，希望能聊聊更多幕後故事。不久後，向佐第一時間便在留言區親自道歉，寫下「我後來回看反思了，昨天那一腳嚇到你很對不起，對不起對不起對不起100遍！」並表示很高興收到訪談邀請。

