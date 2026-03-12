張清芳驚爆微恙焦慮心聲曝光 巧遇哈林出手救援

〔記者陽昕翰／台北報導〕東方不敗張清芳將於4月26日為公益登上台北小巨蛋，舉辦「富邦金控 張清芳與她的好友們慈善演唱會」。她為演唱會拍攝主視覺海報，以「春神降臨」為概念，呼應這場以善意集結的慈善演出。

張清芳將在小巨蛋舉辦慈善演唱會。（上引娛樂提供）

拍攝當天正逢寒流來襲，張清芳身體微恙，仍敬業完成拍攝。她坦言：「其實我的部分是最小的問題，當我知道這個海報一拍下去，接下來才是重重的挑戰。」她表示自己抱著迎接挑戰的心情接受這件事，每天祈禱，希望上帝能成全這場美事。

張清芳透露，先前因為場地問題非常焦慮，「突然小巨蛋出現這個檔期的時候，我的心情是又驚又喜。」她笑說：「喜的是，感謝天上掉下這個禮物，而且是小巨蛋；驚的是，怕自己做得不夠好。」她形容當時的心情：「我捧在手裡，但檔期來得很急，居然一時不知如何打開，但誠心期待這個美麗的意外會很完美。」

張清芳愛心不落人後。（上引娛樂提供）

突然拿到檔期後，她第一個念頭就是趕緊解決來賓的問題。她笑說：「但就像我所擔憂的，每個人手邊都有工作。」沒想到張清芳出門就遇到哈林，她說：「他是第一個答應我的人，你們知道哈林晚上是很少出門的，居然可以讓我遇到他，更感動的是他馬上一口就答應了，真的是感謝他，也感謝宇宙！」彷彿讓她吃下定心丸。

除了哈林，張清芳也陸續邀請張艾嘉、巫啟賢、陳嘉樺、李翊君、梁文音、許富凱、鳳小岳等歌手共襄盛舉。演唱會明天（13日）開放富邦卡友優先購票，門票後天（14日）全面開賣，購票請洽KKTIX。

