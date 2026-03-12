自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

張清芳驚爆微恙焦慮心聲曝光 巧遇哈林出手救援

〔記者陽昕翰／台北報導〕東方不敗張清芳將於4月26日為公益登上台北小巨蛋，舉辦「富邦金控 張清芳與她的好友們慈善演唱會」。她為演唱會拍攝主視覺海報，以「春神降臨」為概念，呼應這場以善意集結的慈善演出。

張清芳將在小巨蛋舉辦慈善演唱會。（上引娛樂提供）張清芳將在小巨蛋舉辦慈善演唱會。（上引娛樂提供）

拍攝當天正逢寒流來襲，張清芳身體微恙，仍敬業完成拍攝。她坦言：「其實我的部分是最小的問題，當我知道這個海報一拍下去，接下來才是重重的挑戰。」她表示自己抱著迎接挑戰的心情接受這件事，每天祈禱，希望上帝能成全這場美事。

張清芳透露，先前因為場地問題非常焦慮，「突然小巨蛋出現這個檔期的時候，我的心情是又驚又喜。」她笑說：「喜的是，感謝天上掉下這個禮物，而且是小巨蛋；驚的是，怕自己做得不夠好。」她形容當時的心情：「我捧在手裡，但檔期來得很急，居然一時不知如何打開，但誠心期待這個美麗的意外會很完美。」

張清芳愛心不落人後。（上引娛樂提供）張清芳愛心不落人後。（上引娛樂提供）

突然拿到檔期後，她第一個念頭就是趕緊解決來賓的問題。她笑說：「但就像我所擔憂的，每個人手邊都有工作。」沒想到張清芳出門就遇到哈林，她說：「他是第一個答應我的人，你們知道哈林晚上是很少出門的，居然可以讓我遇到他，更感動的是他馬上一口就答應了，真的是感謝他，也感謝宇宙！」彷彿讓她吃下定心丸。

除了哈林，張清芳也陸續邀請張艾嘉、巫啟賢、陳嘉樺、李翊君、梁文音、許富凱、鳳小岳等歌手共襄盛舉。演唱會明天（13日）開放富邦卡友優先購票，門票後天（14日）全面開賣，購票請洽KKTIX。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中