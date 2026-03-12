《包青天》編劇張永祥回憶錄出版 160部作品見證台灣影壇黃金年代

〔記者鍾志均／台北報導〕已故「編劇泰斗」張永祥留下的作品與故事持續被後人傳頌；為紀念他一生創作超過160部作品、並拿下多座國際與國內影視大獎，今（12）下午在台大國際會議中心舉行《編劇泰斗張永祥先生回憶與回顧》新書簽書會。

《編劇泰斗張永祥先生回憶與回顧》全體大合照。（影委會提供）

這場活動不只是單純的新書發表，更像一場回望台灣影視黃金年代的集體記憶，影視、藝文與學界人士齊聚一堂，一同追憶那段60至80年代燦爛的影藝時代。

請繼續往下閱讀...

張永祥一生創作橫跨舞台劇、廣播劇、電視劇與電影，累積作品超過160部，曾獲得5次金馬獎、2次金鐘獎、5次亞太影展等多項榮譽，並在2016年獲頒金馬獎終身成就獎，堪稱台灣影視編劇界的重要代表人物。他也曾以電視劇《寒流》拿下國家文藝獎，並參與打造經典長壽劇《包青天》，創下231集播出紀錄，成為台灣電視史上的收視神話。

張任芝蘭花二年時間編撰《編劇泰斗張永祥先生回憶與回顧》專書。（影委會提供）

這次新書由他的夫人張任芝蘭花費兩年時間籌備完成，希望讓先生一生的創作與故事，不只停留在歷史裡，而能被後人持續閱讀與記憶。活動中，導演朱延平分享張永祥私下其實非常疼愛老婆；過去張永祥偶爾會打麻將到深夜，回到家時為了不吵醒太太，還會拎著鞋子、躡手躡腳地走進門，這段趣事也讓全場會心一笑。

中華民國電影事業發展基金會朱延平董事長為新書推薦分享。（影委會提供）

談到為何堅持完成這本書，張任芝蘭分享3個原因，首先，希望讓先生的作品與人生被完整記錄，成為影藝時代的重要見證；第二，張永祥生前曾寫下5萬字的「八十自述」，但始終沒有公開，她希望讓這些文字被看見；最後，她認為張永祥不只屬於家庭，也屬於所有朋友、學生與影視圈同道，「他總是很認真為朋友說公道話，也非常投入工作。」因此希望透過這本書，延續這份情義。

活動尾聲，張任芝蘭帶領合唱團演唱1977年電影《我是一片雲》同名主題曲，讓現場彷彿回到台灣電影最輝煌的年代，為這場追憶台灣影視黃金年代的簽書會畫下句點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法