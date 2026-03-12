自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《包青天》編劇張永祥回憶錄出版 160部作品見證台灣影壇黃金年代

〔記者鍾志均／台北報導〕已故「編劇泰斗」張永祥留下的作品與故事持續被後人傳頌；為紀念他一生創作超過160部作品、並拿下多座國際與國內影視大獎，今（12）下午在台大國際會議中心舉行《編劇泰斗張永祥先生回憶與回顧》新書簽書會。

《編劇泰斗張永祥先生回憶與回顧》全體大合照。（影委會提供）《編劇泰斗張永祥先生回憶與回顧》全體大合照。（影委會提供）

這場活動不只是單純的新書發表，更像一場回望台灣影視黃金年代的集體記憶，影視、藝文與學界人士齊聚一堂，一同追憶那段60至80年代燦爛的影藝時代。

張永祥一生創作橫跨舞台劇、廣播劇、電視劇與電影，累積作品超過160部，曾獲得5次金馬獎、2次金鐘獎、5次亞太影展等多項榮譽，並在2016年獲頒金馬獎終身成就獎，堪稱台灣影視編劇界的重要代表人物。他也曾以電視劇《寒流》拿下國家文藝獎，並參與打造經典長壽劇《包青天》，創下231集播出紀錄，成為台灣電視史上的收視神話。

張任芝蘭花二年時間編撰《編劇泰斗張永祥先生回憶與回顧》專書。（影委會提供）張任芝蘭花二年時間編撰《編劇泰斗張永祥先生回憶與回顧》專書。（影委會提供）

這次新書由他的夫人張任芝蘭花費兩年時間籌備完成，希望讓先生一生的創作與故事，不只停留在歷史裡，而能被後人持續閱讀與記憶。活動中，導演朱延平分享張永祥私下其實非常疼愛老婆；過去張永祥偶爾會打麻將到深夜，回到家時為了不吵醒太太，還會拎著鞋子、躡手躡腳地走進門，這段趣事也讓全場會心一笑。

中華民國電影事業發展基金會朱延平董事長為新書推薦分享。（影委會提供）中華民國電影事業發展基金會朱延平董事長為新書推薦分享。（影委會提供）

談到為何堅持完成這本書，張任芝蘭分享3個原因，首先，希望讓先生的作品與人生被完整記錄，成為影藝時代的重要見證；第二，張永祥生前曾寫下5萬字的「八十自述」，但始終沒有公開，她希望讓這些文字被看見；最後，她認為張永祥不只屬於家庭，也屬於所有朋友、學生與影視圈同道，「他總是很認真為朋友說公道話，也非常投入工作。」因此希望透過這本書，延續這份情義。

活動尾聲，張任芝蘭帶領合唱團演唱1977年電影《我是一片雲》同名主題曲，讓現場彷彿回到台灣電影最輝煌的年代，為這場追憶台灣影視黃金年代的簽書會畫下句點。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中