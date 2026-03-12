自由電子報
娛樂 電影

7年來數度想放棄！超強動畫片險難產 吉卜力相助撐過難關

《世外》結合高水準熱血打鬥動作場面和絢爛壯麗的異界觀。（甲上娛樂提供）《世外》結合高水準熱血打鬥動作場面和絢爛壯麗的異界觀。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕金馬獎最佳動畫片《世外》歷時7年，以零AI生成的全手繪而成，電影的誕生充滿挑戰，在最新曝光的製作特輯中，導演吳啟忠展現了對手繪技術的極致追求，動畫團隊為了追求真實動感，甚至「親自模擬動作」作畫，賦予角色血肉。

《世外》導演吳啟忠（左）與監製楊寶文於首映會分享創作理念。（甲上娛樂提供）《世外》導演吳啟忠（左）與監製楊寶文於首映會分享創作理念。（甲上娛樂提供）

監製兼編劇楊寶文透露，7年來數度想放棄，全靠吉卜力工作室製作人鈴木敏夫的著作《順風而起》撐過難關。她深受鈴木敏夫「對未知恐懼保持好奇心」的態度啟發，將不安轉化為動力，終於完成這部救贖之作。

《世外》改編自日本直木賞得主西條奈加催淚小說《千年鬼》。（甲上娛樂提供）《世外》改編自日本直木賞得主西條奈加催淚小說《千年鬼》。（甲上娛樂提供）

得知影迷將作品與吉卜力和其他知名動畫類比，監製楊寶文直呼榮幸：「我們還是動畫界新人，真的非常感謝！尤其鈴木敏夫先生是我很崇敬的對象，希望有一天他能看到我的分享，讓他知道他對很多創作者的影響多深刻。」導演吳啟忠也開心回應：「謝謝觀眾們的喜愛，能被類比成自己喜歡的動畫實在有點受寵若驚。說真的《世外》每個部門都花盡心思細膩講故事，呈現的都沒有偶然，希望讓觀眾代入到世界之中。請看過喜歡的朋友多邀請身邊的人進場支持。」

《世外》導演吳啟忠（右）與監製楊寶文希望觀眾看完電影能獲得療癒、放下「心結」。（甲上娛樂提供）《世外》導演吳啟忠（右）與監製楊寶文希望觀眾看完電影能獲得療癒、放下「心結」。（甲上娛樂提供）

《世外》導演吳啟忠（前排右）與監製楊寶文特別來台宣傳，於首映會與影迷深度交流。（甲上娛樂提供）《世外》導演吳啟忠（前排右）與監製楊寶文特別來台宣傳，於首映會與影迷深度交流。（甲上娛樂提供）

日前導演吳啟忠與監製楊寶文特別來台宣傳，於首映會與影迷深度交流，並感性致謝參與本片的台灣動畫師團隊，強調《世外》是集結全球人才的高品質成果。面對觀眾發起「2刷以上」的熱情回饋，導演暖回：「大家不妨留意身邊有沒有一位『小鬼』在守護著你，如果沒有，也可以讓自己成為別人的小鬼。」監製則補充，這部片是獻給所有人類的禮物：「無論面對多殘酷的現實，都要保持笑容與善良。」

《世外》描述最萌陰間使者「小鬼」與拒絕轉世的女孩「小妹」跨越千年的生死約定。（甲上娛樂提供）《世外》描述最萌陰間使者「小鬼」與拒絕轉世的女孩「小妹」跨越千年的生死約定。（甲上娛樂提供）

《世外》描述陰間使者「小鬼」日復一日引渡亡魂，卻在某天遇見拒絕轉世的少女「小妹」，意外揭開一段跨越千年的宿命糾葛。這部結合熱血打鬥與極致催淚的年度必看動畫，即將於明天全台感動獻映，片商推出全台首創技術的首週特典「千年羈絆版」海報，海報右上角採用隱藏墨水印製，觀眾只要曬到足夠陽光或使用紫外光照射，就能看到「小鬼」留下的神祕訊息。凡購買首週（3／13-3／19）電影票一張，即可兌換限量海報，送完為止。更多電影資訊，請鎖定甲上娛樂官方社群平台。

