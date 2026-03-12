自由電子報
娛樂 最新消息

台灣人瘋買日本老屋 歐吉桑揭背後風險

百萬YouTuber「Joeman」在日本買房，順便經營民宿。（翻攝自臉書）百萬YouTuber「Joeman」在日本買房，順便經營民宿。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」（以下簡稱歐吉桑）近日發文，提到許多台灣人熱衷赴日購買便宜的老房屋，卻沒看到背後隱藏巨大風險。作家吳淡如、百萬YouTuber「Joeman」都在日本買房，歐吉桑以去年大分縣為例，呼籲民眾不要盲目模仿網紅購屋行為。

定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」提醒在日本買老房的風險。（翻攝自臉書）定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」提醒在日本買老房的風險。（翻攝自臉書）

歐吉桑說，日本大分縣去年發生大規模火災，當時約200間房屋慘遭祝融，部分災民卻因房屋不符現行法規，無法投保火災險，事後求助無門，僅能靠政府微薄補助金度日。歐吉桑指出：這正是日本人不願購買超便宜房屋的關鍵原因。

吳淡如在北海道小樽買房，結果重建不划算、送親戚也不願接手。（翻攝自臉書）吳淡如在北海道小樽買房，結果重建不划算、送親戚也不願接手。（翻攝自臉書）

歐吉桑說，日本許多鄉下的老房屋，由於興建年代久遠，隨日本「建築基準法」規則日益嚴格，這些老房不符現行規範，故無法投保火災險。此外，鄉下老房多以木材建造，冬季火災風險極高，即使成功投保火災險，也會因老屋剩餘價值極低，領到的保險金根本不足以恢復生活，反陷入進退兩難的困境。

儘管現在有不少網紅都在日本購屋，但歐吉桑認為，一般大眾和網紅的立場不同，網紅可以把買房體驗轉化為收入來源，還能申報折舊，一般人盲目模仿，對財務來說是很大的風險。

