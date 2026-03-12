被嫌「輪椅不用上台」！身障同志完婚遭婚宴餐廳冷眼 霸氣喊：今天我是主角

〔記者傅茗渝／台北報導〕公視最新身障真人實境節目《極樂世界之好好出門》本週六（14）將播出感人故事。60歲的身障同志黃智堅（Vincent）與伴侶Great攜手步入禮堂，不僅打破身分邊緣化的刻板印象，更用一場「泰式婚禮」震撼大眾。

同志身障者黃智堅（圖左）與伴侶Great相戀多年後，決定相守一生，兩人籌備許久，在朋友與家人的協助下，完成身障同志婚禮。（公視提供）

Vincent出生於寮國，嬰兒時期便因小兒麻痺不良於行，曾歷經29年才接受身障身分，隨後又勇敢出櫃。在60歲這年，他決定與伴侶Great完成終身大事。婚禮現場充滿泰國風情，由孩子們領頭進場，氣氛熱鬧非凡。Vincent在台上哽咽向另一半告白：「你圓滿了我殘缺的人生！」讓現場賓客哭成淚海。

請繼續往下閱讀...

Vincent也揭露在挑選場地時，多數餐廳因動線、廁所不便直接打退堂鼓，甚至有人建議他乾脆別上台。Vincent霸氣回應：「今天我是主角，怎麼能不上台！」最後自費租借斜坡板才順利完成儀式。

劉于濟攜帶移位機跟斜坡板去環島，在自學團家長跟外籍看護莉亞的協助才能完成洗澡與休息。（公視提供）

節目中另一位主角劉于濟，身為極重度肢障者，為了陪伴兒子參加共學團的單車環島傳統，毅然決定「輪椅環島」。一路上他頂著酷暑，忍受腳背曬傷與顛簸的人行道，甚至因為台灣民宿普遍缺乏移位機與無障礙設備，他必須自帶斜坡板與重型機具才能順利休息。他感性表示：「只要跨出第一步，就有無限步。」

《極樂世界之好好出門》「手天使」特映會大合照，節目顧問黃雅雯（左一），及導演李鶴壽（最後排左二起）、黃志忠出席，並安排手語翻譯員提供手語服務。（公視提供）

在特映會上，「手天使」創辦人鄭智偉也被Vincent的故事感動落淚。Vincent直言：「出門才有機會經營感情，不出門，世界再美好都與你無關。」身為志工的奶姬也到場聲援，強調有障礙的並非身體，而是拒絕設身處地的社會環境。《極樂世界之好好出門》第四集〈輪轉人生〉將於3月14日週六下午4點公視準時播出，並於《公視+》同步上架。

《極樂世界之好好出門》「手天使」特映會大合照，節目顧問黃雅雯（左一），及導演李鶴壽（最後排左二起）、黃志忠出席，並安排手語翻譯員提供手語服務。（公視提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法