DJ SODA 捐善款 為病友擦口水令人動容

〔記者洪臣宏／高雄報導〕韓國知名DJ SODA（本名黃素熙）在台舉辦粉絲見面會，並將善款全數捐給台灣雷特氏症病友關懷協會，她探訪協會時，主動拿起毛巾為病友擦口水，讓一旁母親感動不已。她說，希望透過自身的影響力，讓更多人關注雷特氏症罕見疾病家庭。

DJ SODA（左）與曾雅莉母女溫馨互動。（曾雅莉提供）

DJSODA 7日在過癮萬事屋新崛江店舉辦粉絲見面會，場面熱絡，事後透過過癮萬事屋董事長林武杰穿針引線，親自到台灣雷特氏症病友關懷協會捐出見面會所得11萬元，林武杰也捐出9萬元，由協會理事長黃偉祥代表接受。互動期間，SODA看到病友流口水，不假思索就拿起毛巾幫擦拭，讓身為秘書長的母親曾雅莉覺得窩心。

過癮萬事屋董事長林武杰（右2）促成善舉。（曾雅莉提供）

DJ SODA在曾將粉絲活動善款捐給高雄市政府，這次首度捐贈給非營利組織，希望透過自身的影響力，讓更多人關注雷特氏症家庭，也希望粉絲的支持能轉化為一股溫暖的力量，為社會帶來更多善意。

黃偉祥（左2）感謝DJ SODA善舉。（曾雅莉提供）

DJ SODA在了解雷特氏症後深受觸動，也得知許多雷特氏症孩子的媽媽，在長期照顧孩子之餘，仍努力製作手工皂，分擔家庭壓力。她說，這些手工皂不僅是一項產品，更是母親們在照顧與生活壓力之間努力完成的成果，每一塊都蘊含著對孩子的愛與對生活的堅持。黃偉祥則致贈手工皂作為DJ SODA的生日禮物，感謝她的善舉。

