自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

DJ SODA 捐善款 為病友擦口水令人動容

〔記者洪臣宏／高雄報導〕韓國知名DJ SODA（本名黃素熙）在台舉辦粉絲見面會，並將善款全數捐給台灣雷特氏症病友關懷協會，她探訪協會時，主動拿起毛巾為病友擦口水，讓一旁母親感動不已。她說，希望透過自身的影響力，讓更多人關注雷特氏症罕見疾病家庭。

DJ SODA（左）與曾雅莉母女溫馨互動。（曾雅莉提供）DJ SODA（左）與曾雅莉母女溫馨互動。（曾雅莉提供）

DJSODA 7日在過癮萬事屋新崛江店舉辦粉絲見面會，場面熱絡，事後透過過癮萬事屋董事長林武杰穿針引線，親自到台灣雷特氏症病友關懷協會捐出見面會所得11萬元，林武杰也捐出9萬元，由協會理事長黃偉祥代表接受。互動期間，SODA看到病友流口水，不假思索就拿起毛巾幫擦拭，讓身為秘書長的母親曾雅莉覺得窩心。

過癮萬事屋董事長林武杰（右2）促成善舉。（曾雅莉提供）過癮萬事屋董事長林武杰（右2）促成善舉。（曾雅莉提供）

DJ SODA在曾將粉絲活動善款捐給高雄市政府，這次首度捐贈給非營利組織，希望透過自身的影響力，讓更多人關注雷特氏症家庭，也希望粉絲的支持能轉化為一股溫暖的力量，為社會帶來更多善意。

黃偉祥（左2）感謝DJ SODA善舉。（曾雅莉提供）黃偉祥（左2）感謝DJ SODA善舉。（曾雅莉提供）

DJ SODA在了解雷特氏症後深受觸動，也得知許多雷特氏症孩子的媽媽，在長期照顧孩子之餘，仍努力製作手工皂，分擔家庭壓力。她說，這些手工皂不僅是一項產品，更是母親們在照顧與生活壓力之間努力完成的成果，每一塊都蘊含著對孩子的愛與對生活的堅持。黃偉祥則致贈手工皂作為DJ SODA的生日禮物，感謝她的善舉。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中