娛樂 電視

銀赫首接台灣綜藝《宇宙啦啦隊》竟想退貨 自爆「這原因」沒勝算

銀赫台灣主持首秀奪冠！台灣大哥大共同出品《宇宙啦啦隊》首播空降MyVideo節目榜第一。（台灣大哥大MyVideo提供）銀赫台灣主持首秀奪冠！台灣大哥大共同出品《宇宙啦啦隊》首播空降MyVideo節目榜第一。（台灣大哥大MyVideo提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由台灣大哥大共同出品、B2製作的選秀實境節目《宇宙啦啦隊》強勢襲台，首集播出便橫掃MyVideo綜藝榜冠軍，聲勢驚人。最受矚目的莫過於SUPER JUNIOR銀赫首度在台擔綱主持，他受訪時幽默自爆，當初收到邀約時猶豫了好幾天，原因竟然是「誤會大了」。

銀赫與製作人B2接受專訪時透露，當初看到提案並沒有立刻點頭，他笑稱：「我以為是叫我去當啦啦隊，後來發現是當主持人，才馬上決定接下！」被問到是否想挑戰當隊員？這位SM出身的「跳舞機器」竟謙虛認輸，直言若要跟參賽者競爭，自己絕對沒有勝算。

28位女孩夢想集結！《宇宙啦啦隊》驚見現役演員、啦啦隊員、偶像同場競技。（台灣大哥大MyVideo提供）28位女孩夢想集結！《宇宙啦啦隊》驚見現役演員、啦啦隊員、偶像同場競技。（台灣大哥大MyVideo提供）

該節目從800人海選中脫穎而出28位菁英，並送往韓國進行一個月密集特訓。參賽者背景大有來頭，包含現役女演員、前女團成員、地下偶像，甚至還有幼兒園老師與麵包店員跨界參戰。然而，標榜「偶像養成」的背後是殘酷現實，首集就直接淘汰4人，連銀赫都忍不住驚呼：「真的很殘忍！」製作人B2也坦言，每次公布名單連製作單位都感到忐忑與後悔。

練習生6年熬出舞王！銀赫給《宇宙啦啦隊》參賽者暖心建議。（台灣大哥大MyVideo提供）練習生6年熬出舞王！銀赫給《宇宙啦啦隊》參賽者暖心建議。（台灣大哥大MyVideo提供）

身為過來人，銀赫也分享了自己在SM娛樂長達6年的練習生往事。他鼓勵女孩們，當年即便壓力爆表，他始終抱持「我一定會成功」的正向信念。他感性表示，錄影過程充滿未知，雖然緊張但非常享受，並喊話參賽者：「只要堅持信念，這個節目就能讓你離夢想更近。」

