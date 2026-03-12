自由電子報
娛樂 電影

（影）梁家輝反派狠到發寒！《捕風追影》IMAX首映爆滿 觀眾嚇到屏息

〔記者鍾志均／台北報導〕港片動作魂回來了！電影《捕風追影》前晚在美麗華大直影城舉辦IMAX首映會，現場影迷與媒體擠滿影廳，放映結束後仍有不少觀眾留在現場熱烈討論，未上映口碑先炒熱。

《捕風追影》媒體首映爆滿，邀請廣播金鐘獎主持人張啟樂（港仔）擔任活動主持。（鴻聯國際提供）《捕風追影》媒體首映爆滿，邀請廣播金鐘獎主持人張啟樂（港仔）擔任活動主持。（鴻聯國際提供）

片中最受討論的角色，無疑是影帝梁家輝。他在片中飾演反派「狼王影子」，角色氣場壓迫、狠勁十足，幾場近身搏鬥戲更是拳拳到肉。首映後不少觀眾直呼：「每次他一出現，整個畫面都變得很危險。」憑藉這個角色，梁家輝也成功入圍今年香港電影金像獎最佳男主角，將與《尋秦記》古天樂等實力派演員同場競逐影帝。

梁家輝在《捕風追影》1打30癲狂廝殺。（鴻聯國際提供）梁家輝在《捕風追影》1打30癲狂廝殺。（鴻聯國際提供）

除了影帝提名，《捕風追影》還同時入圍最佳新演員、動作設計、音響效果和剪接共5項大獎，顯示電影在表演與技術層面都獲得高度肯定。電影另一大看點，是成龍與梁家輝的同台對決。劇組堅持大量實景拍攝，從澳門街巷追逐到高樓躍下的危險動作，都盡量採用實拍完成。

緊湊的追逐節奏加上寫實打鬥風格，也讓不少影迷認為，《捕風追影》有望成為近年最具港片風味的犯罪動作電影。此外，人氣男團SEVENTEEN成員文俊輝也參與演出，消息曝光後在社群平台引發討論，也讓電影吸引不少年輕族群關注。

梁家輝（中）率領《封神第二部》此沙、SEVENTEEN成員文俊輝、新一代武打新貴表現令人期待。（鴻聯國際提供）梁家輝（中）率領《封神第二部》此沙、SEVENTEEN成員文俊輝、新一代武打新貴表現令人期待。（鴻聯國際提供）

電影首映當天邀請廣播金鐘獎主持人張啟樂（港仔）擔任主持，身為香港出生的主持人，讓整場活動更充滿港式犯罪電影氛圍。而透過IMAX版本，電影中的高空追逐、街巷搏鬥與對峙場面被放大呈現，令不少觀眾看得十分入迷。

除了動作場面，《捕風追影》也描寫更複雜的人性關係；一邊是師徒之間的信任與守護，另一邊則是反派家族中被權力扭曲的情感，兩種截然不同的關係交錯，讓電影在動作之外，也多了關於「傳承」與「人性」的思考。

《捕風追影》將於3月27日全台上映，IMAX與2D版本同步推出。

