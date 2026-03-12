自由電子報
娛樂 最新消息

乳房有纖維囊腫！周曉涵認了2年沒大健檢 被許維恩抗癌新聞嚇到

周曉涵今（12日）出席醫美活動。（記者胡舜翔攝）周曉涵今（12日）出席醫美活動。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕周曉涵今（12日）出席醫美活動，聊起保養與健康話題，她透露最近看到許維恩對抗乳癌的新聞後，自己也被「嚇到」，坦言已有2年沒做完整的健康檢查，「我前陣子只有去抽血，還有做尿液、糞便檢查，但看到新聞後就覺得今年一定要安排健檢」。她也分享過去曾被檢查出乳房有纖維囊腫，幸好醫生評估問題不大，「只有1、2顆小小的纖維囊腫，只要定期追蹤就好」，婦科檢查也一切正常，現在更提醒自己要定期檢查、好好照顧身體。

周曉涵坦言已有2年沒做完整的健康檢查。（記者胡舜翔攝）周曉涵坦言已有2年沒做完整的健康檢查。（記者胡舜翔攝）

除了健康，周曉涵也聊到女生常討論的私密處保養，她說自己大概是35歲之後才開始真正注意，「以前那個年代比較保守，也不像現在網購這麼方便」，現在跟姐妹淘之間反而很常聊，但她自己的保養方式屬於「極簡派」，「我最注重的是清潔，所以自己有在購買的就是私密洗劑」，平常作息正常、多喝水、內褲不要穿太緊，身體狀況一直算穩定，沒有感染、發炎的情況，「所以不需要買太多私密保養產品」。

周曉涵招認有「容貌焦慮」，但她直言其實每個女生多少都會有這煩惱。（記者胡舜翔攝）周曉涵招認有「容貌焦慮」，但她直言其實每個女生多少都會有這煩惱。（記者胡舜翔攝）

周曉涵招認有「容貌焦慮」，但她直言其實每個女生多少都會有這煩惱，「不只藝人，我身邊很多一般女性朋友做醫美的次數都比我多」，不少醫美資訊甚至是從閨密那裡聽來的，但她自己的原則很簡單，就是先把日常保養做好，「如果不是必要，我不太會做侵入式治療」。

周曉涵笑說自己做醫美的頻率不高，主因是超級怕痛。（記者胡舜翔攝）周曉涵笑說自己做醫美的頻率不高，主因是超級怕痛。（記者胡舜翔攝）

原因其實很單純，周曉涵超級怕痛，她笑說自己做醫美的頻率不高，「大概一年一兩次，而且只能做表面的」，療程前光是敷麻藥就得等上一小時。至於平常保養，她更自稱是「懶人保養派」，日常就化妝水、精華、乳霜三步驟搞定。她也分享曾經迷信動輒上萬元的名牌保養品，「以前會覺得一定要買名牌保養品，但後來發現有些一瓶好幾萬的產品反而比較適合熟齡肌膚」，與其追求價格或品牌，她現在更在意的是找到真正適合自己的方式。

