錦榮進軍好萊塢夢碎！在美慘遇大罷工試鏡全滅

〔記者傅茗渝／台北報導〕錦榮今（12日）受邀出席ICC台灣概念店開幕活動，攜手好友、《真人快打 II》澳洲男星戴斯蒙詹（Desmond Chiam）化身「最帥一日店長」。雖然現場人氣依舊，但錦榮吐露這幾年在美國發展的辛酸，坦言遭遇好萊塢編劇與演員大罷工，讓他近年演藝工作幾乎停擺。

錦榮（左）攜手澳洲男星戴斯蒙詹（Desmond Chiam）（右）擔任一日店長。（記者潘少棠攝）

錦榮這幾年的事業路走得坎坷。2019年原計畫在中國有大量作品，卻因外籍身分與疫情政策交織，眼睜睜看著機會流失。隨後他轉往美國尋求突破，沒想到卻迎來美國影視圈長達兩年的大停擺。在那段日子裡，他試鏡完全拿不到角色，幾乎處於失業狀態，只能靠著先前的投資維持生計。

今年錦榮決定將重心移回台灣重新出發，除了接下主持工作，也在電影《無法計算的青春》中客串演出醫生。他自嘲，回台拍戲最大的考驗不是演技，而是密密麻麻、猶如「天書」般的中文劇本，不常練習真的會忘記。除了演藝工作，熱愛單車的他近期也將挑戰玉山塔塔加、大雪山到日月潭的一連串高難度賽事。

錦榮（左）進軍好萊塢失利，今年返台發展。（記者潘少棠攝）

為了維持88公斤以下的拍戲體態，錦榮私下極度自律，平時飲食以清淡的雞肉與蔬菜為主。但在活動現場，他大方分享唯一的「放縱時刻」，笑稱只有「冰淇淋三明治」能讓他心甘情願交出卡路里，尤其是焦糖脆餅冰淇淋搭配堅果與巧克力餅乾，是他健身之餘最珍貴的療癒。

現場他也與好友戴斯蒙詹同框展現男神魅力，兩人因同樣具備新加坡與澳洲背景、且熱衷健身而結緣。錦榮感性表示，能跟好友一起在大銀幕合作是他目前的夢想之一，也期待透過這次回台，讓台灣觀眾看到全新的自己。

