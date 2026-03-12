自由電子報
娛樂 最新消息

拒當閃婚族！周曉涵首談導演緋聞 一句話揭「友達以上」真實關係

周曉涵自曝和導演陳奕甫「關係」，認了兩人一直有聯絡。（記者胡舜翔攝）周曉涵自曝和導演陳奕甫「關係」，認了兩人一直有聯絡。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕周曉涵今（12日）出席醫美活動，自招有容貌焦慮，一年定期2次回廠保養，光是敷麻藥就要1小時，因為超級怕痛，就連抽血、打針也怕得要命。她去年和導演陳奕甫爆緋聞，問及戀情，她承認兩人一直有聯絡，是「穩定的好友」。

周曉涵坦言，身處演藝圈多少會有容貌焦慮，但自己其實很怕痛，對醫美抱持「非必要不做侵入式」原則，一年頂多做1、2次療程，「光是敷麻藥就要1個小時」。她也笑說，身邊朋友做醫美的頻率都比她還高，常常是朋友來問她心得，最後反而變成她向朋友請教。

不過最近讓她最「焦慮」的不是臉，而是台詞。她透露目前正全力投入4月即將公演的舞台劇《婚內失戀》排練，壓力大到常常夢到忘詞，「我真的會睡到一半突然驚醒，夢到台詞全部忘光」。

《婚內失戀》的三位女演員周曉涵、何如芸、項婕如都是第一次挑戰舞台劇，大家常互相打氣，反倒是男演員柯叔元、蔡昌憲、李玉璽看起來老神在在。排練密集也讓她意外瘦身，「從接下舞台劇後，一月開始到現在，大概瘦了三、四公斤」。

談及感情，周曉涵去年曾被拍到與電影《罪後真相》導演陳奕甫多次出入住處，她對戀情依舊低調，但鬆口表示兩人一直都有聯絡，「又不是什麼仇人，怎麼可能不聯絡，他長年不在台灣，所以就是電話聯絡、通訊軟體聯絡」，關係有更進一步？她說陳奕甫目前是「穩定的好友」，只是最近幾乎把時間都投入舞台劇的排練，「真的超硬、超ㄍㄧㄥ，沒有沒心思想其他事情，我非常認真排練」，笑說有給陳奕甫舞台劇購票連結，當聽到「導演怎麼沒坐家屬席」時，她無奈說：「他又不是家屬。」

周曉涵分享，自己對感情超級謹慎，「我覺得我不是閃婚一族，我深思熟慮到不行，觀察久到不行的那種，以前觀察過一個人四、五年。」會不會觀察到最後就不了了之？她說：「當然也是有這個可能性。」至於過年有沒有被長輩催婚、催生？她幽默表示，家人似乎已經「放棄這一題」，因為她會耍賴皮裝傻回：「不知道。」

