楊謹華富商尪購物竟會拖3天！原因曝光全場驚呼

楊謹華找來合作影集《影后》黃迪揚一起對談工作和生活。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊謹華代言外送平台app，今找來合作影集《影后》黃迪揚一起對談工作和生活，也分享各自的婚姻日常。黃迪揚提到老婆地瓜是家中老大，若有重大方向的家庭決策，夫妻倆會一起討論，最後由老婆定案，「我負責比較瑣碎的事情，像是記帳、財務分配，我也只能提醒一下。」楊謹華聽了笑說自己的富商老公也很會精打細算，她偶爾請老公幫忙線上購物，3天後發現毫無動靜，老公竟回：「還沒訂，我還在找優惠券。」黃迪揚聽聞立刻附和：「這很酷，優惠還沒來，絕對不會出手。」

楊謹華分享自己和老公的購物習慣。（記者胡舜翔攝）

聊到購物習慣，楊謹華也說先前在美國逛超市，老公會比較蛋的價格、品質，分析哪個最划算，她笑說女生有時候會覺得貴一兩塊沒關係，但老公總是會精算到底。黃迪揚則說男生想要CP值最高的，「有賺到的感覺。」

楊謹華還分享有時候看到商品只剩最後一件，女生會立刻下單，「但我老公一定會等折扣出現。」夫妻倆不會因此爭執，但她內心總想：「就剩這件，早買早享受。」

楊謹華（右）好奇問黃迪揚：「拍戲累，還是家庭瑣事累？」（記者胡舜翔攝）

此外，談到演員工作時間不固定，楊謹華好奇問黃迪揚：「拍戲累，還是家庭瑣事累？」黃迪揚立刻稱這是「陷阱題」，強調：「家裡怎麼會有瑣事？我跟老婆、小孩的事，都是最甜蜜的事。」他說演員作息不固定，但只要回到家能幫忙分擔生活小事，例如買衛生紙、沐浴乳、垃圾袋，反而覺得很療癒。

楊謹華表示老公平時也會洗碗、洗衣服、掃地。（記者胡舜翔攝）

楊謹華也分享類似經驗，表示老公平時也會洗碗、洗衣服、掃地，「我有時候會問他要不要休息，他都說不要，做這些事情很療癒。」黃迪揚則說在家安靜洗碗時什麼都不用想，反而像是在充電，「平常生活太急太快，做家事反而能放慢腳步。」

他準備角色時也會拖地，「有時候台詞卡關，我就一邊拖地一邊想角色，這算是我的儀式。」楊謹華打趣回應：「你現在講這些話，你老婆應該會很感謝你。」

黃迪揚也透露老婆很早就知道演員工時長，他每次收工都會打電話回家，告訴老婆多久後到家，順便問要不要買東西，「她有時候會說『我可以點你嗎？阿迪應該點得到吧？』我就說『點得到，馬上到。』」呼應品牌的廣告詞，讓現場哈哈大笑，楊謹華立刻打蛇隨棍上，稱如果換成她老公，大概會回：「不用點，我已經到了。」

