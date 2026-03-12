自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

楊謹華富商尪購物竟會拖3天！原因曝光全場驚呼

楊謹華找來合作影集《影后》黃迪揚一起對談工作和生活。（記者胡舜翔攝）楊謹華找來合作影集《影后》黃迪揚一起對談工作和生活。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊謹華代言外送平台app，今找來合作影集《影后》黃迪揚一起對談工作和生活，也分享各自的婚姻日常。黃迪揚提到老婆地瓜是家中老大，若有重大方向的家庭決策，夫妻倆會一起討論，最後由老婆定案，「我負責比較瑣碎的事情，像是記帳、財務分配，我也只能提醒一下。」楊謹華聽了笑說自己的富商老公也很會精打細算，她偶爾請老公幫忙線上購物，3天後發現毫無動靜，老公竟回：「還沒訂，我還在找優惠券。」黃迪揚聽聞立刻附和：「這很酷，優惠還沒來，絕對不會出手。」

楊謹華分享自己和老公的購物習慣。（記者胡舜翔攝）楊謹華分享自己和老公的購物習慣。（記者胡舜翔攝）

聊到購物習慣，楊謹華也說先前在美國逛超市，老公會比較蛋的價格、品質，分析哪個最划算，她笑說女生有時候會覺得貴一兩塊沒關係，但老公總是會精算到底。黃迪揚則說男生想要CP值最高的，「有賺到的感覺。」

楊謹華還分享有時候看到商品只剩最後一件，女生會立刻下單，「但我老公一定會等折扣出現。」夫妻倆不會因此爭執，但她內心總想：「就剩這件，早買早享受。」

楊謹華（右）好奇問黃迪揚：「拍戲累，還是家庭瑣事累？」（記者胡舜翔攝）楊謹華（右）好奇問黃迪揚：「拍戲累，還是家庭瑣事累？」（記者胡舜翔攝）

此外，談到演員工作時間不固定，楊謹華好奇問黃迪揚：「拍戲累，還是家庭瑣事累？」黃迪揚立刻稱這是「陷阱題」，強調：「家裡怎麼會有瑣事？我跟老婆、小孩的事，都是最甜蜜的事。」他說演員作息不固定，但只要回到家能幫忙分擔生活小事，例如買衛生紙、沐浴乳、垃圾袋，反而覺得很療癒。

楊謹華表示老公平時也會洗碗、洗衣服、掃地。（記者胡舜翔攝）楊謹華表示老公平時也會洗碗、洗衣服、掃地。（記者胡舜翔攝）

楊謹華也分享類似經驗，表示老公平時也會洗碗、洗衣服、掃地，「我有時候會問他要不要休息，他都說不要，做這些事情很療癒。」黃迪揚則說在家安靜洗碗時什麼都不用想，反而像是在充電，「平常生活太急太快，做家事反而能放慢腳步。」

他準備角色時也會拖地，「有時候台詞卡關，我就一邊拖地一邊想角色，這算是我的儀式。」楊謹華打趣回應：「你現在講這些話，你老婆應該會很感謝你。」

黃迪揚也透露老婆很早就知道演員工時長，他每次收工都會打電話回家，告訴老婆多久後到家，順便問要不要買東西，「她有時候會說『我可以點你嗎？阿迪應該點得到吧？』我就說『點得到，馬上到。』」呼應品牌的廣告詞，讓現場哈哈大笑，楊謹華立刻打蛇隨棍上，稱如果換成她老公，大概會回：「不用點，我已經到了。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中