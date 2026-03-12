《深度安靜》金馬7項落空！導演坦言「超級失落」林依晨稱會待在這行一輩子

〔記者許世穎／台北報導〕電影《深度安靜》入圍去年金馬獎7項大獎鎩羽而歸，導演沈可尚、監製瞿友寧金率領林依晨、金士傑、陳季霞一同出席記者會，金士傑對於沒獲男配角直呼：「一點都不失落！」林依晨則笑說：「反正我會待在這行一輩子，遲早的，沒關係」，直說電影能鑽進多少觀眾的心裡才是最重要的。

電影《深度安靜》瞿友寧（左起）、林依晨、陳季霞、金士傑、沈可尚。（記者潘少棠攝）

相較於兩人的淡然，導演沈可尚則坦言「超級失落」，他表示，最遺憾張孝全、林依晨與金士傑三人的表演未能獲獎肯定，「他們的表演絕對、絕對、絕對是值得站上台的人。」除此之外，他也感到遺憾的是，若能得獎就有機會在台上好好感謝整個劇組團隊，「很多工作人員默默付出，我沒有機會在台上謝謝他們，這是很核心的失落。」

但轉念一想，沈可尚覺得這也許這是老天的安排，正因為沒有得獎，那些尚未完成的願望反而成為繼續前進的動力，「對我來說，生命故事帶給電影的真實性，比得不得獎更重要，重要的是這件事要一直做下去。」

瞿友寧（左）、沈可尚。（記者潘少棠攝）

談到選角過程，沈可尚透露，在寫劇本時就已經先決定女主角人選。他表示：「這部電影的風暴核心，其實是女主角內在的轉變，所以在創作時，依晨就是我腦海中的樣子。」他也指出，不只是林依晨，包括其他主要角色在創作時也都已有明確人選，「寫劇本的時候，我心裡就很確定是這三位演員。」在他眼中，林依晨的眼神帶著某種執念，彷彿心中藏著祕密，正好與角色氣質相符。

金士傑一開始沒有立刻答應演出，不過後來還是被角色的挑戰性吸引。（記者潘少棠攝）

至於金士傑則透露，一開始其實沒有立刻答應演出，原因是故事氛圍過於黑暗。他笑說：「在我這個年紀，其實比較希望生活簡單平順，但這個角色把我拉到一個很陰暗的地方，幾乎沒有光。」不過後來他還是被角色的挑戰性吸引，「因為難度很高，而這種難度反而是一種誘惑，壞人其實往往比好人更吸引演員。」

林依晨被監製瞿友寧爆料拍攝過程都不跟金士傑打招呼。（記者潘少棠攝）

由於劇情情緒濃烈，林依晨被監製瞿友寧爆料拍攝過程都不跟金士傑打招呼，她說自己是「有意識加無意識加潛意識」的這樣做，後來殺青酒金士傑還語重心長跟他說「傻孩子不要這樣」。金士傑則說「敬業跟樂趣是放一塊的，不要讓戲劇性地對生活產生變化，但是這種做法，會鼓勵也會尊重。」林依晨也說，其實片中負面情緒並沒有影響她太久，「真的還好，我去山林裡走走、活動一下，很快就調整回來了。」

此外，林依晨與言承旭首度合作的影集《同棲散策》原訂去年推出，至今仍未曝光，被爆可能與題材尺度較大有關，劇中林依晨有背部全裸的演出，言承旭也展現精實身材，若要順利在兩岸播出，相關畫面可能需要調整或刪減。對此林依晨今日僅低調回應：「這部分之後如果有記者會，再跟大家說明。」《深度安靜》將於3月20日在台上映。

