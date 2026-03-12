自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

《深度安靜》金馬7項落空！導演坦言「超級失落」林依晨稱會待在這行一輩子

〔記者許世穎／台北報導〕電影《深度安靜》入圍去年金馬獎7項大獎鎩羽而歸，導演沈可尚、監製瞿友寧金率領林依晨、金士傑、陳季霞一同出席記者會，金士傑對於沒獲男配角直呼：「一點都不失落！」林依晨則笑說：「反正我會待在這行一輩子，遲早的，沒關係」，直說電影能鑽進多少觀眾的心裡才是最重要的。

電影《深度安靜》瞿友寧（左起）、林依晨、陳季霞、金士傑、沈可尚。（記者潘少棠攝）電影《深度安靜》瞿友寧（左起）、林依晨、陳季霞、金士傑、沈可尚。（記者潘少棠攝）

相較於兩人的淡然，導演沈可尚則坦言「超級失落」，他表示，最遺憾張孝全、林依晨與金士傑三人的表演未能獲獎肯定，「他們的表演絕對、絕對、絕對是值得站上台的人。」除此之外，他也感到遺憾的是，若能得獎就有機會在台上好好感謝整個劇組團隊，「很多工作人員默默付出，我沒有機會在台上謝謝他們，這是很核心的失落。」

但轉念一想，沈可尚覺得這也許這是老天的安排，正因為沒有得獎，那些尚未完成的願望反而成為繼續前進的動力，「對我來說，生命故事帶給電影的真實性，比得不得獎更重要，重要的是這件事要一直做下去。」

瞿友寧（左）、沈可尚。（記者潘少棠攝）瞿友寧（左）、沈可尚。（記者潘少棠攝）

談到選角過程，沈可尚透露，在寫劇本時就已經先決定女主角人選。他表示：「這部電影的風暴核心，其實是女主角內在的轉變，所以在創作時，依晨就是我腦海中的樣子。」他也指出，不只是林依晨，包括其他主要角色在創作時也都已有明確人選，「寫劇本的時候，我心裡就很確定是這三位演員。」在他眼中，林依晨的眼神帶著某種執念，彷彿心中藏著祕密，正好與角色氣質相符。

金士傑一開始沒有立刻答應演出，不過後來還是被角色的挑戰性吸引。（記者潘少棠攝）金士傑一開始沒有立刻答應演出，不過後來還是被角色的挑戰性吸引。（記者潘少棠攝）

至於金士傑則透露，一開始其實沒有立刻答應演出，原因是故事氛圍過於黑暗。他笑說：「在我這個年紀，其實比較希望生活簡單平順，但這個角色把我拉到一個很陰暗的地方，幾乎沒有光。」不過後來他還是被角色的挑戰性吸引，「因為難度很高，而這種難度反而是一種誘惑，壞人其實往往比好人更吸引演員。」

林依晨被監製瞿友寧爆料拍攝過程都不跟金士傑打招呼。（記者潘少棠攝）林依晨被監製瞿友寧爆料拍攝過程都不跟金士傑打招呼。（記者潘少棠攝）

由於劇情情緒濃烈，林依晨被監製瞿友寧爆料拍攝過程都不跟金士傑打招呼，她說自己是「有意識加無意識加潛意識」的這樣做，後來殺青酒金士傑還語重心長跟他說「傻孩子不要這樣」。金士傑則說「敬業跟樂趣是放一塊的，不要讓戲劇性地對生活產生變化，但是這種做法，會鼓勵也會尊重。」林依晨也說，其實片中負面情緒並沒有影響她太久，「真的還好，我去山林裡走走、活動一下，很快就調整回來了。」

此外，林依晨與言承旭首度合作的影集《同棲散策》原訂去年推出，至今仍未曝光，被爆可能與題材尺度較大有關，劇中林依晨有背部全裸的演出，言承旭也展現精實身材，若要順利在兩岸播出，相關畫面可能需要調整或刪減。對此林依晨今日僅低調回應：「這部分之後如果有記者會，再跟大家說明。」《深度安靜》將於3月20日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中