自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

痟查某李竺芯奪歌后又吐驚人之語 胖了5公斤現況曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后李竺芯今天出席美國棉品牌活動，她去年「鍍金」後知名度大開，活動滿檔完全沒感受到金曲魔咒，反而更自在享受生活，即便單身也過得相當精彩。
李竺芯近期正緊鑼密鼓籌備人生首場個人演唱會「痟水 Siáu Suí」，她解釋演唱會概念是希望粉絲都能展現出最漂亮、最自信的一面。她打趣呼籲歌迷當天要認真打扮，幽默補充：「我也會在法律允許的範圍內，做好安全措施！」

金曲歌后李竺芯忙著籌備首場演唱會。（美國棉提供）金曲歌后李竺芯忙著籌備首場演唱會。（美國棉提供）

個性大剌剌的她，私下追求極致舒適，自爆平常根本不愛穿內衣，但為了照顧觀眾感受，她笑說：「演唱會當天還是會貼胸貼啦，畢竟聽眾年齡層很廣，還是要照顧一下大家的眼睛。」而奪獎一年來，她體重增長了5公斤，比起過去偏瘦的體態，她意外滿意，完全不打算減肥：「我現在滿喜歡自己的大腿，走路都會有點ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ的感覺！」

談到感情現狀，李竺芯鬆口已單身4年，閒暇時忙於瑜伽、超慢跑、重訓及創作，生活充實到完全不急著談戀愛。面對約會話題，她更是語出驚人，直率回應：「很久沒約會了，覺得『自己來』方便衛生又安全。」展現超直接的感情觀。

李竺芯自在享受單身生活。（美國棉提供）李竺芯自在享受單身生活。（美國棉提供）

這次與美國棉的合作契機，緣分始於一場充滿靈魂的現場演出。美國棉駐台代表Sunnie回憶，當年在「女巫店」被李竺芯極具張力的歌聲震撼，當時雖尚未有金曲獎加持，但那份清澈且強韌的生命力，與美國棉天然的本質不謀而合。這份「伯樂」般的堅定支持，讓雙方合作至今。李竺芯也感性表示，這份肯定讓她深信：「純粹的歌聲是真的可以打動別人、感染世界的。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中