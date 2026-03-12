痟查某李竺芯奪歌后又吐驚人之語 胖了5公斤現況曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后李竺芯今天出席美國棉品牌活動，她去年「鍍金」後知名度大開，活動滿檔完全沒感受到金曲魔咒，反而更自在享受生活，即便單身也過得相當精彩。

李竺芯近期正緊鑼密鼓籌備人生首場個人演唱會「痟水 Siáu Suí」，她解釋演唱會概念是希望粉絲都能展現出最漂亮、最自信的一面。她打趣呼籲歌迷當天要認真打扮，幽默補充：「我也會在法律允許的範圍內，做好安全措施！」

金曲歌后李竺芯忙著籌備首場演唱會。（美國棉提供）

個性大剌剌的她，私下追求極致舒適，自爆平常根本不愛穿內衣，但為了照顧觀眾感受，她笑說：「演唱會當天還是會貼胸貼啦，畢竟聽眾年齡層很廣，還是要照顧一下大家的眼睛。」而奪獎一年來，她體重增長了5公斤，比起過去偏瘦的體態，她意外滿意，完全不打算減肥：「我現在滿喜歡自己的大腿，走路都會有點ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ的感覺！」

談到感情現狀，李竺芯鬆口已單身4年，閒暇時忙於瑜伽、超慢跑、重訓及創作，生活充實到完全不急著談戀愛。面對約會話題，她更是語出驚人，直率回應：「很久沒約會了，覺得『自己來』方便衛生又安全。」展現超直接的感情觀。

李竺芯自在享受單身生活。（美國棉提供）

這次與美國棉的合作契機，緣分始於一場充滿靈魂的現場演出。美國棉駐台代表Sunnie回憶，當年在「女巫店」被李竺芯極具張力的歌聲震撼，當時雖尚未有金曲獎加持，但那份清澈且強韌的生命力，與美國棉天然的本質不謀而合。這份「伯樂」般的堅定支持，讓雙方合作至今。李竺芯也感性表示，這份肯定讓她深信：「純粹的歌聲是真的可以打動別人、感染世界的。」

