童顏女星張娜拉前公司員工輕生 本人切割：去年解約

44歲韓國童顏女星張娜拉所屬經紀公司「AELBnc」傳出員工輕生。（翻攝自IG）



〔記者馮亦寧／綜合報導〕44歲韓國童顏女星張娜拉所屬經紀公司「AELBnc」9日爆出員工A輕生，該公司由張娜拉胞兄經營，而員工A遺書中提到與公司之間存在投資問題並出現矛盾，遭網友炎上。張娜拉本人低調到員工A靈堂致意，並澄清去年八月已和AELBnc解約，強調與此事無關。最後，張娜拉本人更呼籲媒體避免過度臆測報導。

張娜拉本人低調到員工A靈堂致意，並澄清去年八月已和AELBnc解約。（翻攝自IG）

AELBnc爆出員工輕生消息後，韓媒指出遺書中提及與經紀公司投資糾紛有關。張娜拉日前表示「雖然對於該說些什麼有點小心翼翼，但本人和AELBnc經紀公司及目前發生的事件完全無關」，張娜拉更進一步表示自己已經離開AELBnc，2025年8月已經解約。

張娜拉也澄清「有關投資或法律糾紛報導皆屬不實，與此事件無關」，先前她現身靈堂致意，送共事過的同事一程，獲網友讚賞。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

