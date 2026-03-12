自由電子報
娛樂 最新消息

楊謹華曾拒當「金鐘主持人」 3年後鬆口原因

楊謹華（右）找來合作影集《影后》的黃迪揚（左）現場錄製Podcast。（記者胡舜翔攝）楊謹華（右）找來合作影集《影后》的黃迪揚（左）現場錄製Podcast。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊謹華代言外送平台，今找來合作影集《影后》的黃迪揚現場錄製Podcast，2人劇中沒有對到戲，但私下聊天很對頻，楊謹華誇黃迪揚是她很崇拜的演員，「心細、可靠的男人」。黃迪揚爆料先前楊謹華婉拒金鐘主持，怎會想錄製節目，楊謹華回「人生都要經歷挑戰」，並期待之後可以主持三金。

楊謹華曾婉拒金鐘主持邀約。（記者胡舜翔攝）楊謹華曾婉拒金鐘主持邀約。（記者胡舜翔攝）

楊謹華坦言三年前確實有邀約找上門，當年主持人是鍾欣凌，找她當其中一個段落的客串主持，但她因對大型舞台沒有信心而婉拒，「我們演員平常是在攝影機前表演，很少有機會在大型舞台面對觀眾。」

黃迪揚因為有舞台劇經驗，比較習慣大舞台，去年也有金鐘紅毯主持、台北戲劇獎主持的經驗，會不會覺得楊謹華太小心？他頗能同理，認為自己擔綱主持時也會擔憂，「但像是台北戲劇獎，對我來說很有意義，我找到那個意義就去做。」

楊謹華希望未來有一天能站上三金典禮的舞台主持，並把主持視為另一種表演形式。（記者胡舜翔攝）楊謹華希望未來有一天能站上三金典禮的舞台主持，並把主持視為另一種表演形式。（記者胡舜翔攝）

不過對於主持，楊謹華認為現在想法已有改變，「每個人人生都要經歷挑戰。」她希望未來有一天能站上三金典禮的舞台主持，並把主持視為另一種表演形式，「我就先從迷你舞台Podcast開始。」

談到節目未來最想邀請的來賓，楊謹華笑說夢幻名單包括嚴藝文與黃迪揚，還打趣表示如果兩人同一集錄音應該會非常吵，「不如一次聊13集，生活、家庭、人生、關係都可以聊。」

