太逼真！節目模擬「捷運隨機傷人」嚇到乘客 專家曝應對關鍵

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人「宇宙」林思宇和LIS情境科學教材創辦人「嚴八」嚴天浩、登山專家「三條魚」詹喬愉、百萬訂閱手作實驗YouTuber「胡子」主持的小公視兒少科普節目《鹹魚小隊》第二季本週五即將播出「隨機傷人」篇。

《鹹魚小隊》第二季「隨機傷人」並安排臨演扮演乘客。（小公視提供）

有感近年台灣發生多起嚴重的隨機傷人事件，民眾對周遭環境的警覺心相對不足，《鹹魚小隊》第二季和台北市政府警察局、中研院物理研究所合作，透過實際演練和科學實驗，讓小隊員了解如何應對隨機傷人事件。節目為真實還原「隨機傷人事件」現場、捕捉小隊員的實際反應，在充分與捷運局溝通並做好相關措施後，選擇行駛中的捷運拍攝，並安排臨演扮演乘客。

請繼續往下閱讀...

《鹹魚小隊》「隨機傷人」篇為真實還原事發現場，選擇行駛中的捷運拍攝。（小公視提供）

宇宙坦言，去年拍攝完「隨機傷人」外景幾週後即發生「北捷隨機傷人」憾事，心裡非常沉重。她表示：「這樣的社會事件無預警地在我們身邊發生，我們常常不知道如何反應或站在原地拿手機拍，深深覺得安全教育很重要，很多時候我們不會希望遇到這樣的情況，但多一點警覺和準備，真的會在關鍵時刻保護自己。」

她也呼籲觀眾在搭乘大眾交通工具時，如發現有人情緒很激動或行為異常，先保持距離並尋求他人的協助，不要一味的出擊、忘了自身安全。最重要的是保持冷靜，保護好自己，這也是「鹹魚訓練班」裡教官教大家的第一守則。

宇宙（左二）、胡子（左一）及小隊員在「鹹魚訓練班」練習遇到無差別攻擊該如何防身。（小公視提供）

實驗狂人胡子在「鹹魚實驗室」中，以親手打造的「揮砍裝置」，測試「雨傘」能否阻擋兇嫌的美工刀攻擊。胡子透露：「雖然一部分雨傘的傘骨挺過了揮砍裝置的測試，不過萬一真的不幸在現實中遇到歹徒持兇器認真想要傷害你，他絕對不會單調的由上往下劈，也不會只拿美工刀，因此拿雨傘抵抗真的只能作為最後手段來使用，第一優先絕對還是跑為上策！」

製作人張颿駿表示：「節目的目的並不是製造恐慌，而是希望透過任務模擬，讓觀眾在日常生活中養成安全意識與保持警覺心。」他也分享「隨機傷人」在國外時不時會發生，在治安相對安全的台灣，可以觀察到許多大、小朋友在搭乘大眾運輸工具時第一件事就是低頭滑手機，很容易沉浸在自己的世界裡。他希望透過本集內容提醒觀眾，在搭車時仍然要保持基本的環境觀察，若發現有人出現異常或不尋常的行為時，最重要的是先保持距離並優先確保自己的逃生路線。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法