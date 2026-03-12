自由電子報
娛樂 電影

金曲歌手聲援好萊塢男神 萊恩葛斯林原唱面前開唱亂入「肯尼之歌」

〔記者許世穎／台北報導〕由曾入圍奧斯卡影帝的男神萊恩葛斯林主演的年度科幻動作鉅片《極限返航》昨（11）日晚在台舉辦盛大首映，現場星光與科技感交織，為這場承載人類最後希望的宇宙救援任務揭開序幕。映後更驚喜加碼，在戲院大廳舉辦小型演唱會，歌手柏霖現場獻唱電影主題曲，搭配震撼燈光與音效，將觀眾情緒再次推向高點，宛如置身星際之中。

柏霖在《極限返航》現場獻唱電影主題曲。（索尼影業提供）柏霖在《極限返航》現場獻唱電影主題曲。（索尼影業提供）

擁有深厚舞蹈與音樂背景的柏霖，去年入圍第36屆金曲獎「最佳華語男歌手獎」，此次在他極具穿透力的嗓音下重新詮釋《極限返航》的主題曲《Sign Of The Times》，電影中則由憑藉《墜惡真相》提名奧斯卡最佳女主角的德國影后桑德拉惠勒獨唱。

柏霖在《極限返航》現場獻唱，厚實的聲線唱出電影橫跨光年的孤獨與希望。（索尼影業提供）柏霖在《極限返航》現場獻唱，厚實的聲線唱出電影橫跨光年的孤獨與希望。（索尼影業提供）

柏霖以特殊且厚實的聲線賦予這首歌更多層次感動，唱出電影橫跨光年的孤獨與希望。演唱結束後，DJ Vonik接力登場，以多段主題曲Remix版本重塑旋律節奏，強烈電音節拍瞬間引爆全場氣氛，將首映夜化為一場宇宙級派對。

萊恩葛斯林（右）上週為宣傳《極限返航》主持《週六夜現場》，還在哈利史泰爾斯面前唱他的歌。（翻攝自YouTube）萊恩葛斯林（右）上週為宣傳《極限返航》主持《週六夜現場》，還在哈利史泰爾斯面前唱他的歌。（翻攝自YouTube）

有趣的是，萊恩葛斯林日前參加美國熱門節目《週六夜現場》擔任臨時主持人，在進行開場獨白時，被《Sign Of The Times》的原唱哈利史泰爾斯意外亂入，兩人荒謬又幽默的互動逗得全場觀眾笑到流淚，萊恩甚至嘗試自己唱，最後還演變成《Barbie芭比》中的「肯尼之歌」，爆笑的橋段成為網路上近期討論度最高的話題。《極限返航》將於3月18日在台上映。

